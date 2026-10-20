Amasya Gümüşhacıköy'de esnaf, kepenk kapattıktan sonra dernekte müzikle stres atıyor - Son Dakika
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Amasya Gümüşhacıköy'de esnaf, kepenk kapattıktan sonra dernekte müzikle stres atıyor

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 2010'da kurulan Müzik ve Halkoyunları Derneğinde haftada bir akşam Türk sanat ve halk müziği çalışmaları yapılıyor. Esnaf, memur ve emekliler, işlerinin ardından Salı akşamları dernekte müzikle stres atıp kültürel değerleri yaşatıyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde müzik sevgisi, farklı meslek gruplarından insanları bir araya getiriyor.

Gümüşhacıköy Müzik ve Halkoyunları Derneğinde haftada bir akşam gerçekleştirilen çalışmalarda, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserleri seslendiriliyor.

Esnaf, memur, emekli ve farklı mesleklerden vatandaşların katıldığı çalışmalar, gün boyunca işlerinin başında yoğun mesai harcayan üyeler için dinlenme ve sosyalleşme fırsatı oluşturuyor.

Günün yorgunluğunu müzikle geride bırakmak isteyen bazı esnaflar, iş yerlerinin kepengini kapattıktan sonra derneğin yolunu tutuyor. Sazların çalındığı, türkülerin söylendiği buluşmalarda üyeler, müzik aracılığıyla hem stres atıyor hem de kültürel değerlerin yaşatılmasına katkıda bulunuyor.

"Ruhumuzu da beslememiz gerekiyor"

İlçe esnaflarından Halil Kargı, AA muhabirine, Kovid-19 salgını öncesinde birlikte müzik çalışmaları yaptıkları arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Günlük iş temposunun insanları fiziksel olarak yorduğunu belirten Kargı, müziğin ruhsal açıdan da insanı beslediğini ifade etti.

Kargı, "Dükkanda çalışıyoruz, herkes işinde gücünde. Fiziken yoruluyoruz ama ruhumuzu da beslememiz gerekiyor. Bu nedenle bu çalışmaları önemsiyorum. Yan yana gelip bir şeyler yapabilmek, üretebilmek, çalıp söyleyebilmek ve değerlerimizi koruyabilmek adına bu çalışmaların çok faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Birlikte üretmenin ve kültürel değerleri yaşatmanın önemine dikkati çeken Kargı, çalışmaların zamanla daha geniş bir katılımla gelişmesini temenni etti.

"Genç kalmak için müzikle uğraşmak lazım"

Emekli öğretmen ve 30 yıldır arıcılık yapan Yaşar Gönen de dernekteki buluşmaların kendisi için önemli bir sosyal ortam oluşturduğunu dile getirdi.

Türkülerle ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten keyif aldığını anlatan Gönen, köydeki arılığında da müzikle ilgilendiğini belirtti.

Gönen, "Türküleri, arkadaşlarımı, Gümüşhacıköy'ü ve beraber olmayı seviyorum. Köyde arılarımın yanında klarnetim ve udum da var. Arkadaşlarla bir araya geldiğimizde fasıllar yapıyoruz. İnsan stresini atıyor. Genç kalmak için mutlaka müzikle uğraşmak lazım. Gerçekten de 'ruhunun gıdası' demişler, doğrudur." ifadelerini kullandı.

"Salı akşamlarını iple çeken esnafımız var"

Gümüşhacıköy Müzik ve Halkoyunları Derneği Başkanı Bayram Aksoy ise 2010 yılında kurdukları dernekte müzik faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Farklı meslek gruplarından üyelerle bir araya geldiklerini anlatan Aksoy, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği çalışmalarını iki ayrı grup halinde yürüttüklerini belirtti.

Aksoy, özellikle esnaf üyelerin yoğun iş temposunun ardından müzik çalışmalarına katılmayı önemsediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Esnaf arkadaşlarımız günün stresini atmak için burada toplanıyor. Hatta gün içinde bile 'Ne zaman toplanıyoruz?' diye arayanlar oluyor. Salı akşamlarını iple çeken, iş yerinin kepengini kapatıp bir an önce buraya gelmek isteyen arkadaşlarımız var."

Aksoy, dernek üyelerinin bir araya gelerek hem müzik yaptığını hem de ortak kültür etrafında buluşmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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