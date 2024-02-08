Amatör telsizciler, İstanbul depremi senaryosuyla tatbikat gerçekleştirdi - Son Dakika
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Amatör telsizciler, İstanbul depremi senaryosuyla tatbikat gerçekleştirdi

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremin 1'inci yılında Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti tarafından İstanbul depremi senaryosuyla telsizle haberleşme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta Hatay'daki depremzede amatör telsiz operatörü ile yapılan görüşme, duygu dolu anlar yaşattı. Amatör telsizciler, geçmişteki depremlerde olduğu gibi İstanbul depremi öncesinde de haberleşme hazırlıklarını ve eksikliklerini tespit etti.

08.02.2024 10:36
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KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremin 1'inci yılında büyük İstanbul depremi de senaryo edilerek (TRAC) Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Merkezi'nce Türkiye genelinde telsizle haberleşme tatbikatı gerçekleştirildi. Amatör telsizcilerin yoğun katılım gösterdiği tatbikatta; Hatay'daki depremzede amatör telsiz operatörü ile yapılan görüşme, duygu dolu anlar yaşattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük depremi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde bölgeye destek için Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ekipleri de gitti. Cep telefonlarının çalışmadığı, internetin olmadığı deprem sonrası süreçte Türkiye'nin dört bir yanından Hatay başta olmak üzere depremin yıkıcı etkisinin fazla olduğu illere giden amatör telsizciler, ellerindeki telsizlerle haberleşme görevini üstlendi. Sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleriyle iletişim kuran amatör telsizciler, bölgedeki durumu kriz masasına anlık olarak aktarıp, haberleşme ihtiyacını karşıladı.

İSTANBUL DEPREMİ İÇİN DE TATBİKAT

Depremin 1'inci yılında amatör telsizciler hem deprem bölgesinde yaşamını yitirenleri anmak hem de hayatta kalanların acısını paylaşmak için Türkiye çapında tatbikat gerçekleştirdi. Kurulan istasyon ve rölelerle 9 bölgeye ayrılan Türkiye genelinde tüm amatörler, gece saatlerinde telsizle birbirleriyle haberleşti. HF (uzak mesafe kısa dalga) ve röle frekansları üzerinden yapılan çağrılara deprem bölgesi de karşılık verdi. TRAC Antalya Şubesi üyelerinin Antalya'da da gerçekleştirdikleri tatbikatta beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde Türkiye genelindeki röle ve istasyonların hazırlıkları ve eksiklikleri de tespit edildi. Senaryo gereği İstanbul'da 7.9'luk deprem sonrası amatör telsiz istasyon ve operatörlerinin haberleşmesi ele alındı.

TOPARLANMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Antalya TRAC ekibinden Hasan Oflaz, telsizle Hatay'da yaşayan depremzede amatör telsiz operatörü Ferdi Yılmaz ile görüştü. Felaketin 1'inci yılında geçmiş olsun dileklerini ileten Oflaz, Yılmaz'a bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Yılmaz, Her şeyimiz var; çok şükür. Toparlanmaya devam ediyoruz. Acıyı unutamıyoruz. Allah bir daha böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın dedi. İkilinin görüşmesini dinleyen amatör telsiz operatörleri, duygu dolu anlar yaşadı.

'EKSİKLERİMİZİ RAPOR HALİNE GETİRECEĞİZ'

Tatbikatın amacının haberleşmenin sürekli olarak canlı tutmak olduğunu anlatan TRAC Genel Sekreteri Muhsin Bozkurt, Yapılan tatbikatla eksikliklerimizi görüp, rapor haline getireceğiz. Büyük bir kriz anında sorunsuz şekilde sahada olmamız gerekiyor. Bugün yapılan tatbikatta deprem bölgesini de unutmadık. Telsizle Hatay, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş ile de görüşeceğiz diye konuştu.

HATAY'A GİDEN İLK KİŞİLERDEN BİRİ OLDU

TRAC Antalya Şube Başkanı Metin Karakuzu da deprem günü Hatay'a ilk giden kişilerden biri oldu. Bölgede haberleşmeyi sağlamak için giden Karakuzu, deprem günü yaşadıklarını anlattı. Depremden birkaç dakika sonra haberinin olduğunu ve olası afetler için hazırda bulundurdukları araçlarıyla yola çıktıklarını anlatan Karakuzu, Deprem bölgesine vardığımızda zaten telefonlar çalışmıyordu. Telsizle haberleşerek bir bölgeye kadar ulaştık. Sonrasında bizler oradaki haberleşmeyi üstlenerek, Adana rölemize ilettik oradan da diğer illere iletilerek, bu şekilde iletişim sorununu çözdük dedi.

TRAC

Diş Tabibi Dr. Bedii Ezgi ve arkadaşları tarafından 1962 yılında kurulan TRAC, 1965 yılında Uluslararası Amatör Telsizciler Birliği'ne (IARU) üye oldu. 1991 yılının başında gerçekleşen Birinci Körfez Savaşı'nda Sivil Savunma'ya 'İkaz Alarm Haberleşmesi' konusunda sağlanan saha desteği, TRAC tarafından verilen ilk 'gerçek olay hizmeti' olarak kayıtlara geçti. 'Kamu yararına çalışan dernek' statüsünde olan TRAC, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve acil afet durumlarının kapsayan Türkiye Afet Müdahale Planı içerisinde haberleşme ile yetkili tek kuruluş olarak biliniyor.

Amatör telsizciler, İstanbul depremi senaryosuyla tatbikat gerçekleştirdi
Kaynak: DHA

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