Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

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03.06.2025 11:32
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Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı
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Ege Ordusu, Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın fiili bölümünü tamamladı.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR) – Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın fiili bölümü tamamladı. Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, tatbikatın başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın fiili bölümü, İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan Dumanlı Dağı'nda icra edilen kara safhasının başarıyla tamamlanmasıyla sona erdi. Tatbikatın bu etabında, senaryo gereği kaybolduğu bildirilen 6 dağcının arama kurtarma ekipleri tarafından bulunarak tahliye edilmesi canlandırıldı.

Menemen Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilen kara safhasında; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir arama kurtarma helikopteri ve uçağı, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve bir arama kurtarma helikopteri görev aldı.

Senaryoya göre, jandarma ihbar hattına Dumanlı Dağı mevkisinde 6 dağcının kaybolduğu ve grubun ikiye ayrılarak birbirlerine ulaşamadıkları bilgisi ulaştı. İhbar üzerine Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından karadan arama kurtarma harekatı başlatıldı.

Acil Konum Belirleme Sistemi yardımıyla dağcıların yaklaşık koordinatları tespit edildi. Bölgenin sarp yapısı nedeniyle, bir jandarma arama kurtarma helikopteri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi bölgeye yönlendirildi. Ancak kamp alanında dağcılara ulaşılamaması üzerine Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden destek talep edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile koordine kurularak kapsamlı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Arama çalışmaları sonucunda yaralı 2 dağcıya ulaşan dağcılık timi, kazazedeleri güvenli bir noktaya taşıdı. Buradan helikopterle alınan dağcılar sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Karadan ulaşımın mümkün olmadığı noktadaki diğer 4 dağcı da helikopterle tahliye edildi.

"Tatbikat başarıyla icra edilmiştir"

Tatbikatın ardından açıklama yapan Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milli Savunma Bakanlığı Arama Kurtarma unsurları ile İçişleri Bakanlığı arama kurtarma unsurlarının katıldığı Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Ordusu Komutanlığı'nın koordinatörlüğünde başarıyla icra edilmiştir."

Tayanç, tatbikatın fiili safhasına katılan unsurları ise şöyle sıraladı:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir arama kurtarma helikopteri ve bir arama kurtarma timi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir arama kurtarma uçağı, bir arama kurtarma helikopteri ve bir arama kurtarma timi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bir arama kurtarma helikopteri ve bir JÖH AK timi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bir arama kurtarma uçağı, iki arama kurtarma helikopteri, iki sahil güvenlik korveti, dört sahil güvenlik botu ve bir arama kurtarma timi."

Tatbikatın amacına ve kapsamına dair değerlendirmelerde bulunan Tayanç, şu ifadeleri kullandı:

"Tatbikat tüm unsurlar arasındaki koordine ve muhabere imkanlarının denenmesi, Türk arama kurtarma bölgesinde, Türkiye Cumhuriyeti tarafından her türlü arama kurtarma faaliyetinin etkinlikle icra edilebileceğinin gösterilmesi, Türk arama kurtarma teşkilatının denenmesi, Türk Arama Kurtarma Teşkilatı'nın hedeflerine üst düzeyde katkıda bulunulması arama kurtarma usulleri ve sistemleri konularındaki farkındalığın arttırılması açısından faydalı olmuştur. Uygun hava şartlarında izlediğiniz bu tatbikatta icra edilen tüm arama kurtarma faaliyetleri gerçek bir kaza anında kuvvetli rüzgar, yağmur, kar ve yoğun sis gibi birçok olumsuz hava ve arazi şartlarında icra edilmektedir. Bu durum teknolojik gelişmelere rağmen kaza yerinin bulunmasını ve kazazedelerin kurtarılmasını zorlaştırmaktadır. Denizde ve karada tehlikede bulunan şahısların yardım çağrılarına etkinlikle ve süratle reaksiyon gösterilmesi arama kurtarma faaliyetleri için insani bir görevdir. Zamana karşı yapılan yarışın kazanılması amacıyla kara, hava, deniz kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma unsurları, gelişmiş Türk savunma sanayi yeteneklerini ve sistemlerini kullanarak Türk arama kurtarma bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde denizde ve karada zorlu hava şartlarında gece ve gündüz yedi gün 24 saat arama kurtarma ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazırdır."

Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı'nın ilk etabı dün Ege Denizi'nin uluslararası sularında gerçekleştirilmiş, batmakta olan bir ticari gemideki yangın ve düzensiz göçmenlerin tahliyesini içeren senaryo başarıyla uygulanmıştı.

Öte yandan tatbikatı 11 farklı ülkeden gelen 11 yabancı gözlemci sahada takip etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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