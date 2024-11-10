Anka Haber Ajansı 10 Kasım Pazar Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anka Haber Ajansı 10 Kasım Pazar Gündemi

ANKA Haber Ajansı 10 Kasım Pazar gündemi

10.11.2024 08:30  Güncelleme: 08:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında yurt genelinde, KKTC ile dış temsilciliklerde tören ve etkinliklerle anılacak.

09.05 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'de Atatürk'ün manevi huzuruna çıkacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09. 05 - İstanbul'da Taksim Cumhuryet Anıtı'nda, İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL- İZMİR)

09. 05 - Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 86. yılında Dolmabahçe Sarayı ve çevresinde yurttaşlar tarafından anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

09.05 - Büyük Önder Atatürk'ü anmak için Kadıköy, Maltepe ve Üsküdar sahilinde insan zincirleri oluşturulacak. (GÖRÜNTÜLÜ - KADIKÖY CANLI/ İSTANBUL)

09.05 - İstanbul'da15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma töreni gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

09.30- İzmir Valiliği tarafından anma töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında düzenlenecek anma programına katılacak. (ANKARA)

14.00- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarafından Düzenlenen Ata'ya saygı yürüyüşüne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

14.00- Tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile yazar Yiğit Bener, TÜYAP'ta, Demirtaş'ın "Arafta Düet" kitabını imzalayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

15.00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. (ANKARA)

15.00- CHP heyeti, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasına karşı başlattığı Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi kapsamındaki Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - RİYAD)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

10 Kasım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 10 Kasım Pazar Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:16 İstanbul’da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
07:34 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü’nde toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde toplanıyor
07:10 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz
19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan çıktı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
08:44 Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu
08:30 Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
08:19 Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı
08:11 Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 08:44:08. #1.11#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 10 Kasım Pazar Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.