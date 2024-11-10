Anka Haber Ajansı 10 Kasım Pazar Gündemi

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında yurt genelinde, KKTC ile dış temsilciliklerde tören ve etkinliklerle anılacak.
09.05 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'de Atatürk'ün manevi huzuruna çıkacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
09. 05 - İstanbul'da Taksim Cumhuryet Anıtı'nda, İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL- İZMİR)
09. 05 - Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 86. yılında Dolmabahçe Sarayı ve çevresinde yurttaşlar tarafından anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
09.05 - Büyük Önder Atatürk'ü anmak için Kadıköy, Maltepe ve Üsküdar sahilinde insan zincirleri oluşturulacak. (GÖRÜNTÜLÜ - KADIKÖY CANLI/ İSTANBUL)
09.05 - İstanbul'da15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma töreni gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
09.30- İzmir Valiliği tarafından anma töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
11.00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında düzenlenecek anma programına katılacak. (ANKARA)
14.00- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarafından Düzenlenen Ata'ya saygı yürüyüşüne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)
14.00- Tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile yazar Yiğit Bener, TÜYAP'ta, Demirtaş'ın "Arafta Düet" kitabını imzalayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
15.00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. (ANKARA)
15.00- CHP heyeti, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasına karşı başlattığı Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi kapsamındaki Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - RİYAD)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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