Güncel

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ve Osmaniye'de halka hitap edecek, Özel daha sonra geçeceği Adana'nın Ceyhan ve Seyhan ilçelerinde halk buluşmasında vatandaşlara seslenecek. Özel, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeydan Karalar'ın proje tanıtım toplantısına ve Yavuzlar Mahallesi Aksantaş TOKİ Konutları'nda iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 10.00-11.00 12.30-14.30-16.30-18.55)

2- MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI 10.00)

3- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Karapürçek'teki R. Değerli Seçim Koordinasyon Merkezi ve Bahçelievler BELPA Buz Pateni Pisti açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI 12.00-20.30)

4- Ege Çevre ve Kültür Platformu, STK'lar ve bir çok çevre gönüllülerinin katılacağı Akbelen, İkizköy büyük buluşması yapıacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 12.00)

5- Gündoğdu meydanı nevruz kutlaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 12.00)

6- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kabataş Transfer Merkezi 1. Etap Açılışı', 'Üsküdar Salacak Sahili Çevre Düzenlemesi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi ile Selmanı Park Caddesi Düzenlemesi Açılışı', 'Maltepe Meydanı ve Maltepe Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi Açılışı ve Halk Buluşması' ve 'Şehit Yakınları ve Gaziler ile İftar' programlarına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 12: 00-14: 00-17: 00-19: 20)

7- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Yenikapı'da nevruz kutlamasında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 13: 00)

8- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Keçiören'de esnaf ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ-13.00)

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