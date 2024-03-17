1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ve Osmaniye'de halka hitap edecek, Özel daha sonra geçeceği Adana'nın Ceyhan ve Seyhan ilçelerinde halk buluşmasında vatandaşlara seslenecek. Özel, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeydan Karalar'ın proje tanıtım toplantısına ve Yavuzlar Mahallesi Aksantaş TOKİ Konutları'nda iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 10.00-11.00 12.30-14.30-16.30-18.55)
2- MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI 10.00)
3- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Karapürçek'teki R. Değerli Seçim Koordinasyon Merkezi ve Bahçelievler BELPA Buz Pateni Pisti açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI 12.00-20.30)
4- Ege Çevre ve Kültür Platformu, STK'lar ve bir çok çevre gönüllülerinin katılacağı Akbelen, İkizköy büyük buluşması yapıacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 12.00)
5- Gündoğdu meydanı nevruz kutlaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 12.00)
6- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kabataş Transfer Merkezi 1. Etap Açılışı', 'Üsküdar Salacak Sahili Çevre Düzenlemesi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi ile Selmanı Park Caddesi Düzenlemesi Açılışı', 'Maltepe Meydanı ve Maltepe Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi Açılışı ve Halk Buluşması' ve 'Şehit Yakınları ve Gaziler ile İftar' programlarına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 12: 00-14: 00-17: 00-19: 20)
7- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Yenikapı'da nevruz kutlamasında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 13: 00)
8- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Keçiören'de esnaf ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ-13.00)
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Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ve Osmaniye'de halka hitap edecek - Son Dakika
- TDV'den Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri'ne yardım eli Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği yetkilileri Ramazan ayı yardım programı kapsamında Azerbaycan'da Ahıska Türklerinin yaşadığı Saatlı-Sabirabad bölgesinde 300 adet...
Paris Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) diplomat adaylarına yönelik projesi kapsamında İstanbul'a gelen Fransız öğrenciler, şehrin turistik mekanlarını ve eğitim kurumlarını gezip Türk halkını daha yakından tanıma imkanı buldu. Enstitü tarafından Türkiye'nin kültürel, sosyal ve sanatsal zenginliğini Fransız öğrencilerle buluşturmayı hedefleyen projeyle kenti gören misafirler, halkın yaklaşımı ve zengin Türk mutfağı karşısında büyülendiklerini dile getirerek, gezinin ön yargılarını değiştirdiğini kaydetti.
Serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan Cankat Ergin, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu. Küçük yaşta serebral palsi tanısı konulan Cankat, tekerlekli sandalye basketbolu ve vücut geliştirme sporuyla ilgilendikten sonra bilek güreşine yönelmiştir. 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazanan Cankat, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeyi hedeflemektedir. Cankat, engelli bireylerin spor yapabileceğini ve başarılı olabileceğini vurgulamaktadır.
Kocaeli'de Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest'te BIN projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. Ancak ziyaret sonrası yapılan paylaşımda öğrencilerin yüzleri sansürlendi ve tepki çekti. Paylaşım, sosyal medyada gündem oldu ve kaldırıldı.
AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde'nin Çamardı ilçesinde doğal gaz hattı döşeme çalışmalarının başladığını duyurdu. Uzkurt, ilçenin modern ve konforlu bir yaşam standardına kavuşması için önemli adımlar attıklarını belirtti. Çamardı halkının en kısa zamanda doğal gaz kullanmaya başlayacağını ifade eden Uzkurt, sobaların artık atılacağını ve hemşehrilerinin hayat konforunun artırılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle gıda sektöründe fiyat ve hijyen denetimlerini artırdı. Unlu mamullerden et ürünlerine kadar birçok gıda sektöründe denetimler gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşların daha sağlıklı ve ucuz gıda tüketmesi için denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
Bingöl'de Türk Kızılayı'na ait aşevinde ihtiyaç sahibi 273 aile için pişirilen 3 çeşit sıcak yemek, görevli ve gönüllü ekiplerce kapıda teslim ediliyor. Türk Kızılay Bingöl Şubesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti sunuyor.
Başiskele'de inşaatı devam eden termal suyun kullanılacağı tesis, tamamlandığında sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olacak.
Eskişehirspor taraftarı, bugün oynanacak Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı öncesinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nin önünde bir araya geldi. Meşaleler yakarak ve tezahüratlarda bulunarak takıma moral veren taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu. Eskişehirspor yetkilileri, taraftara verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir limanda meydana gelen kazada, konteyner yüklü gemi kıyıdaki kule vincine çarparak devirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde geminin vinçlere çarptığı ve vinçlerin sırayla devrildiği görülüyor. Kazada 40 milyon dolarlık hasar oluşurken, çevre limanlarda yoğunluk yaşanacağı belirtiliyor.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerel seçim çalışmaları kapsamında Niğde ve Nevşehir'de vatandaşlarla buluşarak çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gürer, tarımın plansız ve öngörüsüz yönetilmesinin ürünlere yüksek fiyat olarak yansıdığını belirtti. Ayrıca, yerel yönetimlerde tarımın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
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