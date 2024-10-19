Anka Haber Ajansı 19 Ekim Cumartesi Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 19 Ekim Cumartesi Gündemi

ANKA Haber Ajansı 19 Ekim Cumartesi gündemi

19.10.2024 09:02  Güncelleme: 11:07
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10.00 - 12.43 - 19.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hasanoğlu'nda partisinin düzenlediği Eğitim Zirvesi'ne, eski Ayaş Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç'ın kızı Meliha Ekin Başkaraağaç'ın cenaze törenine katılacak. Daha sonra Manisa'ya geçecek olan Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in "6'ıncı Ay Tanıtımı" programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA/ MANİSA)

10.00- İstanbul Barosu Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valiliği ve İstanbul Çocukları Vakfı'nın düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Çocukları ile Kahvaltı Programı'nda", LGS'den 500 tam puan alan liseli öğrencilerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu, Celal Atik Spor Salonunda gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Anıtpark'ta "Büyük Ankara Mitingi" düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30 - 14.15 - 15.30 - 18.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Alman Şansölyesi Olaf Scholz'u kabul edecek, çalışma yemeğine katılacak ve ortak basın toplantısı yapacak. Erdoğan, Grand Cevahir Otel'de İstanbul Muhtarlar Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30 - 16.00- 19.00 -Trednyol Süper Lig'in 9. haftasında Bellona Kayserispor - Gaziantep FK, Trabzonspor - RAMS Başakşehir, İKAS Eyüpspor - Göztepe, Antalyaspor - Galatasaray maçları oynanacak (KAYSERİ - TRABZON - İSTANBUL - ANTALYA)

17.00 - TMMOB'un kuruluşunun 70'inci yılı dolayısıyla Teoman Öztürk Sosyal Tesisi'nde tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşecek. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Cumartesi, Politika, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 19 Ekim Cumartesi Gündemi - Son Dakika

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