Anka Haber Ajansı 2 Aralık Pazartesi Gündemi

Güncel

09.30 - Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB Dış İlişkiler Müdürlüğü Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (ABBK) 31. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı açılış oturumuna katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

09.30 - Yenidoğan Çetesi davasında 47 sanığın yargılanmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00- 11.30- 20.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İrade Engel Tanımaz" Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası Açılışı'na katılacak, MYK toplantısına başkanlık edecek, ?Engelli Sivil Toplum Kuruluşu üyeleriyle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2023 yılına ilişkin kültür ekonomisi ve kültürel istihdam istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - 12.30 - Sağlık meslek örgütleri, "eziyet yönetmeliği" olarak adlandırdıkları yönetmeliği protesto etmek amacıyla İstanbul ve Ankara il sağlık müdürlükleri önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL-ANKARA)

12.30 - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir'in katılımıyla iş bırakma eylemi yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

14.00-19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, Engelsiz Türkiye Programı'na katılacak. Erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantı düzenleyecek, Milatoviç onuruna resmi akşam yemeği verecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

15.00 - CHP heyeti Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

Suriye'de rejim güçleri ile muhaliflerin çatışmaları ve gelişmeler takip ediliyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…