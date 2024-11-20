Anka Haber Ajansı 20 Kasım Çarşamba Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 20 Kasım Çarşamba Gündemi

Anka Haber Ajansı 20 Kasım Çarşamba Gündemi

ANKA Haber Ajansı 20 Kasım Çarşamba gündemi

20.11.2024 09:07  Güncelleme: 09:08
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09.00- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek büfesinin yeni şubesinin açılışını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

09.30 - Yenidoğan Çetesi Davasının duruşması 3'üncü gününde devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri ile eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ – ANKARA)

11.00 - Balçova Belediyesi, "Balçova'da yeni doğan bebekler adına" fidan dikim etkinliği gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

11.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, ekonomi turu kapsamında Gaziantep'te ziyaretlerde bulunacak. Karatepe, ekonomi turuna ilişkin CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/GAZİANTEP)

14.00- 15.30 - 16.30 -17.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)  ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüşecek. Özel, daha sonra Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü Şehit Aileleri Vakfını, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ve Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

14.00 - CHP Parti Meclisi üyesi Cem Aydın, 17. Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na adaylığını parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ-  CANLI/ANKARA)

15.00 - İBB Başkanı İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bir ihale ile ilgili dava Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - CHP heyetinin Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - Veli-Der İzmir 2 Nolu Şubesi,  Evrensel Çocuk Hakları günü kapsamında "Çocuk Hakları" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

Ankara Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirme kararı alınmasına karşı çıkan işçiler sabah vardiyasında kendilerini madene kapatmalarının ardından gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 20 Kasım Çarşamba Gündemi - Son Dakika

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