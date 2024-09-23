Diyarbakır ve İzmir\'de Önemli Toplantılar

Güncel

09.00 - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ile Doğan Hatun, yerel seçimlerin üzerinden geçen 5 ayı değerlendirmek üzere gazetecilerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

09.30- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Deprem Master Plan Çalıştayı'nın açılışına Tarihi Havagazı Fabrikası'nda ev sahipliği yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - TÜİK, ağustos ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Anne babasının mensup olduğu tarikat içinde, 6 yaşından itibaren istismara uğrayan H.K.G.'nin İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" davasında kararın açıklanması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.30- Ümraniye'de operasyon sırasında şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00- İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, İzmir Körfezine ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

13.11- Hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat, İzmir Beşikçioğlu Camii'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.30 - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

20.00 - Trendyol Süper Lig 6. haftasında Gaziantep FK- Trabzonspor, Göztepe - Bellona Kayserispor maçları oynanacak.(GAZİANTEP - İZMİR)

- Ortak kullandıkları binadan kaymakamlık tarafından tahliye edilen Beyoğlu Belediyesi birimlerinden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, çadırda hizmet vermeye devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'de "Geleceğin Zirvesi"nde konuşacak, Türkevi'ndeki ikili görüşmelerin ardından, 15'inci Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş adamları ile yuvarlak masa toplantısına katılacak. (NEW YORK)

20.00 - Trendyol Süpr Lig 6. haftasında Gaziantep FK- Trabzonspor, Göztepe -Bellona Kayserispor maçları oynanacak.(GAZİANTEP - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...