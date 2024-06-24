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Anka Haber Ajansı 24 Haziran Pazartesi Gündemi

Anka Haber Ajansı 24 Haziran Pazartesi Gündemi

ANKA Haber Ajansı 24 Haziran Pazartesi gündemi

24.06.2024 09:06  Güncelleme: 09:07
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09.30 - Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 24 Haziran Dünya Diplomaside Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Diplomaside Kadınlar Neden Vazgeçilmezdir Çalıştayı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, Haziran 2024'e ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıklayacak. (ANKARA)

10.00- Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak. (ANKARA)

10.00- Karşıyaka Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaretinin 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret ederek, anma töreni gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da yangının çıktığı Köksalan Mahallesi'ne taziye ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - DİYARBAKIR)

11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Metro İstanbul Bröve Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

12.00 - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak, Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen yangına ilişkin Çınar Kaymakamlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

13.00 - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Marmaray'da Çetin Akay'ın bıçaklı saldırısına uğrayan Gülhan Karaderili'nin yaralama davası öncesi açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA

15.00 - AK Parti MYK, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. (ANKARA)

16.00- Ege Bölgesi Sanayi Odası Haziran ayı Meclis toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

22.00 - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da devam ediyor. B Grubu'nun 3'üncü ve son maçlarında Arnavutluk- İspanya, Hırvatistan- İtalya ile karşı karşıya gelecek.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler....

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 24 Haziran Pazartesi Gündemi - Son Dakika

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