1- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın toplantısı yapacak. İmamoğl'nun ' İstanbul, Türkiye ve dünya için spor adına önemli ve heyecan verici bir gelişmeyi paylaşacağı belirtiliyor. İmamoğlu, 'Yaratıcı ve Özgür İstanbul Tematik Sunumu' ve 'Gaziosmanpaşa Halk Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 10: 30-12: 30-16: 30)
2- İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir İl Başkanlığında gündeme dair açıklamalarda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/11.00)
3- İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi yapı denetiminde çalışan mühendislere yönelik yapılan saldırılara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ -11.00)
4- SES İzmir 2 Nolu Şube, "Aile Hekimleri Çalışanları, vergide adalet istiyor" başlıklı basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 13.00)
6- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Esenyurt ve Sarıyer'de halk buluşmasına ve Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 14.00- 17.30 - 19.30)
7- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Isparta'da iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- 14.00-18.30)
8- İzmir Kadın Platformu, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde 'Günde 8 Kadın Katlediliyor' başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 18.30)
9- İzmir Barosu, üyelerle "Seçim Güvenliği" Eğitimi toplantısı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - 18.30)
10- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kalecik'te İftar Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 19.15)
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Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 27 Mart Çarşamba Gündemi - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' isimli restorana yönelik silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen 'Mahzen 22' operasyonu ile 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize ettiği belirlenen 10 şüpheli yakalandı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 79 yaşındaki bir sürücü, teravih namazına gitmek için kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu bir şahsın getirdiği uyuşturucuyla ilgili bilgilere ulaşıldı. Şahsın evinde yapılan aramada 38 gram reçine esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Sakarya'dan Hatay'a gelen hayırsever Cemil Kurtuldu, depremin yaralarını sarmak için konteyner kentlerde yaşayan ailelere 1 milyon TL'lik Ramazan yardımında bulundu. Kurtuldu, İskenderun ilçesinde 300 çocuğa bayram elbisesi dağıttı. Deprem bölgesine yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Kurtuldu, enkazda kurtarma çalışmalarına katıldıklarını ve Ramazan ayında da Hatay'a, İskenderun'a ve diğer köylere yardım ettiklerini söyledi.
Hisarcık İlçe Müftülüğü, Yenidoğan Mahallesindeki 4-6 Yaş Kur'an Kursunda öğrencilerin Ramazan dolayısıyla hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Bu etkinliklerle yardımlaşma duygusu çocukların zihninde yer edinirken, milli ve manevi duygularla yetişen çocuklarımızın umudu oluyor.
Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzystof Piatek, Galler maçında son penaltı atışını gole çevirerek Polonya'nın EURO 2024'e gitme hakkını elde etmesini sağladı. Başakşehir kulübü de Piatek'i tebrik etti.
Van'ın Çaldıran ilçesinde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, çocuğun ailesi yardım talebinde bulundu ve bölgeye UMKE görevlileri yönlendirildi. Görevliler, çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansa ulaştırdı ve çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukları olmayan Emine ve Lütfü Candan çiftine Evde Bakım, Gönül Kazan ve Geniş Ailem projeleriyle destek oluyor. Belediye ekipleri, çiftin evine temizlik hizmetinin yanı sıra mutluluk da götürüyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, oğlunu motosiklet egzozundan çıkan sesten rahatsız olduğu gerekçesiyle azarlayan komşusunu tabancayla vurarak öldüren ve bir kişiyi de yaralayan şahıs tutuklandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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