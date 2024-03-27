Anka Haber Ajansı 27 Mart Çarşamba Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 27 Mart Çarşamba Gündemi

Anka Haber Ajansı 27 Mart Çarşamba Gündemi

ANKA HABER AJANSI 27 MART ÇARŞAMBA GÜNDEMİ

27.03.2024 09:29  Güncelleme: 09:33
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1- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın toplantısı yapacak. İmamoğl'nun ' İstanbul, Türkiye ve dünya için spor adına önemli ve heyecan verici bir gelişmeyi paylaşacağı belirtiliyor. İmamoğlu,  'Yaratıcı ve Özgür İstanbul Tematik Sunumu' ve 'Gaziosmanpaşa Halk Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 10: 30-12: 30-16: 30)

2- İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir İl Başkanlığında gündeme dair açıklamalarda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/11.00)

3- İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi yapı denetiminde çalışan mühendislere yönelik yapılan saldırılara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ -11.00)

4- SES İzmir 2 Nolu Şube, "Aile Hekimleri Çalışanları, vergide adalet istiyor" başlıklı basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 13.00)

5 - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır ve Batman mitinglerinde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 13.00- 16.00)

6- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Esenyurt ve Sarıyer'de halk buluşmasına ve Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 14.00- 17.30 - 19.30)

7- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Isparta'da iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- 14.00-18.30)

8- İzmir Kadın Platformu, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde 'Günde 8 Kadın Katlediliyor' başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 18.30)

9- İzmir Barosu, üyelerle "Seçim Güvenliği" Eğitimi toplantısı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - 18.30)

10- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kalecik'te İftar Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 19.15)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER...

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

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