Anka Haber Ajansı 3 Ocak Cuma Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anka Haber Ajansı 3 Ocak Cuma Gündemi

ANKA Haber Ajansı 3 Ocak Cuma gündemi

03.01.2025 09:02  Güncelleme: 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10.00 - 18.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ardahan İl Başkanlığını, esnafı, Ardahan, Posof ve Göle belediyeleri ile Zavot Kadın Kooperatifi'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ARDAHAN - POSOF - GÖLE)

10.00 - TÜİK, 2024 aralık ayına ilişkin enflasyon oranını açıklayacak. Aralık ayı enflasyonuna göre yılın ilk 6 ayında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli olacak. (ANKARA)

10.01 - Kamu Birliği Konfederasyonu üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde "Refahtan payımızı, bütçeden hakkımızı istiyoruz" başlığıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.30 - 14.30- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Şehit Polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ı anma törenine ve ardından İzmir Adli Tıp ve Denetimli Serbestlik Hizmet Binalarının açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.00 - Birleşik Kamu - İş Konfederasyonu üyeleri, TÜİK önünde "Gerçeklerden uzak rakamlarla gasp edilen haklarımızı almak" başlığıyla açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - Kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümleriyle ilgili açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - Boğaziçi Direnişi'nin 4. yıl dönümünde Boğaziçi Bileşenleri özgür, özerk ve demokratik üniversite talebiyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - KESK Ankara Şubeler Platformu üyeleri, TÜİK önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.30 - Birlik Sağlık Sen üyeleri ocak ayında memur maaşlarına yapılacak olan maaş zamları ile ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

13.30 - Emekliler Kadıköy İskele'de "Sefalet Ücretine Son" başlıklı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)

14.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partsinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)

14.00 - 19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programı"na ve Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, Sakarya Caddesi'nde "en düşük emekli maaşı en düşük memur maaşına eşitlenmesi" taleplerini "Halk Kürsüsü"nde dile getirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.30 - Knidos Ören Yeri'nde kalan Datça Belediyesine ait parselin Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü devredilmek istenmesiyle ilgili olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Milletvekilleri, halkın ve STK'ların katılımıyla Knidos Ören Yeri'nde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MUĞLA)

14.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Silivri Cezaevi'nde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile gezi tutkunlarını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

15.00 - 17.15- Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak, Esenyurt Belediyesi önünde Kent Lokantası açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ni sürdürecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.30 - KESK İzmir Şubeleri ve Tüm Emekliler Sendikası Üyeleri, Konak YKM önünde "Geçinemiyoruz" başlıklı basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 3 Ocak Cuma Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:23 Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un ölüm nedeni belli oldu Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
09:15 Serdar Ali Çelikler’in yıllar önce Ferdi Tayfur için söyledikleri yeniden gündemde Serdar Ali Çelikler'in yıllar önce Ferdi Tayfur için söyledikleri yeniden gündemde
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
07:54 Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor
06:50 Trump’ın yemin töreni öncesi Meksika’dan binlerce göçmen daha yollara düştü Trump'ın yemin töreni öncesi Meksika'dan binlerce göçmen daha yollara düştü
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:56 İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı
13:56 Toki binlerce konutu teslim edecek Toki binlerce konutu teslim edecek
13:54 Kürşad Zorlu’nun istifası sonrası Meclis’te sandalye dağılımı değişti Kürşad Zorlu'nun istifası sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti
13:48 Simge ’’Kısmetimi kapatıyor’’ demişti: Icardi atağa geçti Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi atağa geçti
13:48 Kaçakçıların kullandığı araçlara bakın Hepsi servet değerinde Kaçakçıların kullandığı araçlara bakın! Hepsi servet değerinde
13:35 16 yaşında kayboldu, 52 yıl sonra sağ salim bulundu 16 yaşında kayboldu, 52 yıl sonra sağ salim bulundu
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
13:28 Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi sahipsiz kaldı Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi sahipsiz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 09:48:30. #1.11#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 3 Ocak Cuma Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.