Anka Haber Ajansı 3 Ocak Cuma Gündemi

Güncel

10.00 - 18.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ardahan İl Başkanlığını, esnafı, Ardahan, Posof ve Göle belediyeleri ile Zavot Kadın Kooperatifi'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ARDAHAN - POSOF - GÖLE)

10.00 - TÜİK, 2024 aralık ayına ilişkin enflasyon oranını açıklayacak. Aralık ayı enflasyonuna göre yılın ilk 6 ayında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli olacak. (ANKARA)

10.01 - Kamu Birliği Konfederasyonu üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde "Refahtan payımızı, bütçeden hakkımızı istiyoruz" başlığıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.30 - 14.30- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Şehit Polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ı anma törenine ve ardından İzmir Adli Tıp ve Denetimli Serbestlik Hizmet Binalarının açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.00 - Birleşik Kamu - İş Konfederasyonu üyeleri, TÜİK önünde "Gerçeklerden uzak rakamlarla gasp edilen haklarımızı almak" başlığıyla açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - Kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümleriyle ilgili açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - Boğaziçi Direnişi'nin 4. yıl dönümünde Boğaziçi Bileşenleri özgür, özerk ve demokratik üniversite talebiyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - KESK Ankara Şubeler Platformu üyeleri, TÜİK önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.30 - Birlik Sağlık Sen üyeleri ocak ayında memur maaşlarına yapılacak olan maaş zamları ile ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

13.30 - Emekliler Kadıköy İskele'de "Sefalet Ücretine Son" başlıklı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)

14.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partsinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)

14.00 - 19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programı"na ve Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, Sakarya Caddesi'nde "en düşük emekli maaşı en düşük memur maaşına eşitlenmesi" taleplerini "Halk Kürsüsü"nde dile getirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.30 - Knidos Ören Yeri'nde kalan Datça Belediyesine ait parselin Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü devredilmek istenmesiyle ilgili olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Milletvekilleri, halkın ve STK'ların katılımıyla Knidos Ören Yeri'nde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MUĞLA)

14.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Silivri Cezaevi'nde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile gezi tutkunlarını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

15.00 - 17.15- Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak, Esenyurt Belediyesi önünde Kent Lokantası açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ni sürdürecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.30 - KESK İzmir Şubeleri ve Tüm Emekliler Sendikası Üyeleri, Konak YKM önünde "Geçinemiyoruz" başlıklı basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…