Anka Haber Ajansı 30 Ekim Çarşamba Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 30 Ekim Çarşamba Gündemi

Anka Haber Ajansı 30 Ekim Çarşamba Gündemi

ANKA Haber Ajansı 30 Ekim Çarşamba gündemi

30.10.2024 09:18  Güncelleme: 09:20
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09.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığında CHP milletvekilleri, oturma eylemi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ankara Adliyesi'ne yürüyecek ve Bakan Yusuf Tekin hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan suç duyurusunda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.30 - 10.30 - 12.00 - 13.00 - TBMM'de Saadet Partisi, İYİ Parti, AK Parti, DEM Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.30- CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin; 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri Pınarbaşı ilçemize yaşanan olaylarda CHP üyesi Şerafettin Bahadır'a yönelik saldırı ile ilgili duruşmayı takip edecek ve açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - KAYSERİ)

10.00 - Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesim Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay Raporları Üzerinde Görüşmeler başlayacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK ekim ayı ekonomik güven endeksi verisini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Ahmak Davası" olarak bilinen davanın hakiminin "mevzuata ve ilke kararnamelerine aykırı olarak" görev yerinin değiştirildiği iddiasıyla Birinci Daire üyeleri hakkında "inceleme ve soruşturma" yapılması istemiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'na başvuracak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, 'İstanbul Yenileniyor Projesi' kapsamında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki Özfeza Sitesi E Blok'un dönüşümünü başlatıyor. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

10.00 - Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de öldürülmesine ilişkin görülen davanın duruşması Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. (ANKARA)

11.00 - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 30 Ekim İzmir Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-İZMİR)

11.00 - 17.15 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni, Kapalıçarşı'yı, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret edecek, STK temsilcileriyle buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BURSA)

13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezinde "Sendikalar ve Emek Örgütleri Buluşması"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

13.30 - İzmir Valiliği, 30 Ekim İzmir Depremi dolayısıyla anma programı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda 9'uncu yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. (ANKARA)

14.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30 Ekim 2020'de İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen anma törenine ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İZMİR)

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşecek. (LONDRA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Deprem, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 30 Ekim Çarşamba Gündemi - Son Dakika

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