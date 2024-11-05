Anka Haber Ajansı 5 Kasım Salı Gündemi

Güncel

09.00 - Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında olağanüstü toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - 11.00 - 17.00 - CHP'nin Esenyurt Belediyesi ziyareti, basın açıklaması ve Demokrasi Nöbeti devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

09.30 - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "belediyenin çalışmaları, projeler ve gündeme ilişkin değerlendirmeler" konulu basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

10.00- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Bülent Ecevit için ölümünün 18'inci yılında Devlet Mezarlığı'nda düzenlenecek anma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - Eski CHP genel başkan yardımcılarından Yıldırım Kaya, CHP'nin bastırdığı "21 Soruda FETÖ'nün siyasi ayağı" kitabı nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılandığı davanın duruşmasından önce Sıhhiye Adliyesi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.45 - 13.30 - TBMM'de MHP ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - Aile hekimleri, yeni aile hekimliği yönetmeliğine karşı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

11.00 - İzmir Sağlık Platformu, yeni aile hekimliği yönetmeliğine karşı karşı iş bırakma eylemi yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - 13.30 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu'nu partilerin genel merkezlerinde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.00 - Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, devlet okullarında ücretsiz okul yemeğine bütçe ayrılması talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30 - Sağlık sendikaları ve dernekleri, yeni aile hekimliği yönetmeliğine karşı başlattıkları iş bırakma eylemine ilişkin Bilkent Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - DEM Parti Grubu, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ MARDİN)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda 9'uncu yargı paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek. (ANKARA)

15.00 - Ataşehir Belediyesi "Aşevi ve Beslenme Paketi" tanıtımını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

18.00- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak. (ANKARA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katılacak. Manas Nişanı takdiminin ardından Erdoğan, Caparov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (BİŞKEK)

- Kayyum atanan belediyelerle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (MARDİN - BATMAN - HALFETİ)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…