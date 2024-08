Ankara Büyükşehir Belediyesi, Arslanhane Cami ve Gordion Antik Kenti\'ni tanıtmak için kent gezileri düzenliyor

Güncel

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) UNESCO tarafından 2023 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınan Arslanhane Cami ve Polatlı'daki Gordion Antik Kenti'nin daha yakından tanıtılması için başlattığı kent gezileri sürüyor.

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Haziran 2024 yılında başlatılan ve uzman rehberler eşliğinde düzenlenen gezilere 7'den 70'e her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Başkentliler ilk olarak 13. yüzyıldan bugüne kadar ayakta kalmayı başaran Anadolu Selçuklu dönemine ait Arslanhane Cami'sini gezerken daha sonra da Polatlı'da bulunan 4500 yıllık Gordion Antik Kenti ve Polatlı Tarihi Araştırma Merkezi'ni (POTA) yakından görme fırsatı buldu.

Kent tarihini tanıtmak için düzenlenen geziye Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür ve Turizm Şube Müdürü Alp Aykut Çıngır, gezilerle ilgili şunları söyledi:

"2023 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesine giren iki tane bölgemiz var Ankara'da. Bir tanesi Ulus'ta bulunan Arslanhane Cami (Ahi Şerafettin Camii) sonrasında da şu an Gordion Müzesi'ndeyiz. Bura Gordion Antik Kenti ve hemen buranın karşısında Midas Tümülüsü var bu özel gezimize inanılmaz bir ilgi var vatandaşlardan. 2 aydır her hafta yaptığımız gezilere şu anda 350 gibi bir rakama ulaştık. Her hafta bu gezilerimiz artarak devam edecek. Şu anda bulunduğumuz alan Filik uygarlığına tarihte tanıklık etmiş çok önemli bir arkeolojik alan. Konusunda uzman rehberler eşliğinde Polatlı Belediyesi'nden POTA Derneği'nden destek alarak burayı da anlatıyoruz ve vatandaşlarımız inanılmaz ilgi gösteriyor aynı şekilde bu gezilerimiz devam edecek."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç ise şöyle konuştu:

"Dünya Mirası Listesi'ne sokmamız yetmiyor, bunun tanıtımı önemli, bu tanıtım noktasında da Ankara Büyükşehir Belediyesinin her Perşembe Ankaralıları alıp bu topraklara getirip burada Gordion'u anlatmış olmamız çok önemli. Bu gezilerin çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum Yalnızca Gordion'u değil Ankara'nın turizmine ülkemizin turizmine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gordion eşsiz bir yer Ankara'nın batıya açılan turizm kapısı olabilir ama bunun için de önemli çalışmalar yapmamız gerekiyor. En önemli çalışmalardan biri bana göre Gordion için önemli sponsorlar bulmamız gerekiyor çünkü; dünya mirası olan yerler ülkemizin 20'nci dünya mirası. Bu 20'nci dünya mirasına baktığımız zaman büyük sponsorlarla çok kısa mesafede kısa zamanda çok büyük yol katledildiğini görüyorum. İnanıyorum ki Gordion'a insanlar ilgi duyacaklardır. İş adamlarımız, kurum kuruluşlarımız, bakanlığımız tümüyle el birliğiyle Gordion'u hak ettiği yere beraber taşıyacağız. Ben bu konuda Büyükşehir Belediye'mizin öncülük yapacağına inanıyorum, teşekkür ediyorum."

Başkentlilerden ABB'ye teşekkür

Uzman rehberler eşliğinde düzenlenen geziye katılan ve kentin tarihi simgelerini yakından görme fırsatı bulan Başkentliler kent gezisi için ABB'ye teşekkür ederek, şunları söyledi:

Nerim Gök: "Daha önce görmemiz gereken yermiş ama bilememişiz,çok güzeldi hakikatten. Cami de olsun buradaki mezarda olsun gönlümüz huzur buldu. Gezide en başta bir kere toprağı bol olsun davasını öğrendik. İnsanların yaşantısındaki zorlukları öğrendik ama günümüze gelmiş devir değişmiş, Allah daha iyi eder inşallah."

Ömer Seyfettin Üçüncü: "Ben öncelikle bulunduğum şehri daha yakından tanımak için ve bulunduğum şehirde yapılan hizmetin takibi açısından Büyükşehir Belediyesinin sitesine devamlı olarak giriyorum ve haberleri okuyorum. Bir gün Miras Listesi gezisi düzenleneceği haberini okuyunca kendim ve çalıştığım kurumda bu alana ilgi duyan arkadaşlara duyurdum. Dünya Miras listesine girmiş ayağımızın altında neyi bekliyoruz? Böyle bir imkan sunulmuş bundan faydalanıp, yaşadığım şehri daha iyi tanımak daha çok sahiplenmek için bu geziye başvurdum. Gezinin hayatımda yeni ufuklar açtığını, bu kadar değerli eserlerin olduğu topraklarda daha çok tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra daha çok gezi programlarına katılmayı düşünüyorum. Bireysel olarak ya da toplu grup şeklinde… Yani daha çok araştırmayı düşünüyorum çünkü dünya miras listesine girmiş değerlerimizin dibinde oturuyoruz ve bunun farkında olmamak büyük ayıp olurdu teşekkür ediyorum."