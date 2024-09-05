Ankara Büyükşehir Belediyesi BELMEK Kayıtları Başladı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Belediye Meslek Edindirme Kursları'nda (BELMEK) yeni dönem kayıtları bugün başladı. Kurslara başvurular, 12 Eylül'e kadar devam edecek.

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının BELMEK'lerinde yeni dönem kurs kayıtları başladı. Yeni eğitim öğretim döneminde 6 ana bölgede, 59 kurs merkezinde ve 41 farklı branşta verilecek kurslara başvurular, 5-12 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak. BELMEK'e kayıt yaptırmak isteyen Başkentliler, 'https://belmek.ankara.bel.tr/' adresi üzerinden online olarak başvuru yapabilecek.

BELMEKlerde; Makine Nakışı, El Nakışı, Sim Sırma, İğne Oyası, Şiş Dantel, Tel Kırma, Dantel Anglez, Giyim, Filografi, Kat-ı, Mefruşat, Patchwork, Trikotaj, Yorganlama, Ahşap Boyama, Kumaş Boyama, İpek Pentur, Tezhip-Hat, Minyatür, Ebru, Çini, Seramik, Mozaik, Rölyef, Ahşap Rölyef, Taş Bebek, Takı Tasarımı, Gümüş İşlemeciliği, Turistlik El Sanatları, Ev Ekonomisi-Yemek, Resim, Kilim, El Örgücülüğü, Sepet Örücülüğü, Jüt Kari gibi branşlarda usta öğreticiler tarafından eğitim verilecek.

Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların irtibata geçebilecekleri iletişim numaraları ise şöyle:

"Çankaya - 0312 433 82 71

Çayyolu - 0312 235 78 69

Keçiören - 0312 352 44 52

Mamak - 0312 320 56 17

Sincan - 0312 271 03 42

Yenimahalle - 0312 507 37 70"