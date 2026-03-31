Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına yönelik davada tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi. - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına yönelik davada tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına yönelik davada tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi.
31.03.2026 18:27
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına yönelik davada tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlere yönelik harcamalarda kamu zararı oluştuğu iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada, 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı gerekçesiyle 5'i tutuklu 14 kişi hakkında dava açıldı. 

TUTUKLU TÜM SANIKLARA TAHLİYE

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3 gün süren ilk duruşması bugün tamamlandı. Sanıkların savunmalarının tamamlanması ardından savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz sanıkların ise yurt dışı çıkış adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti. Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Haluk Erdemir, Hüseyin Zehir, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya'nın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Duruşma 31 Mart’a ertelendi.

İDDİANAMEDEDE NE YER ALIYORDU?

İddianamede sanıklardan eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi Sıla Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon ortağı Kaan Alp ile ABB çalışanı Celal Akbaş hakkında, 'Zincirleme şekilde nitelikli zimmet’ suçundan 31 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Gurudan Turizm Organizasyon şirketi sahibi Arda Akman, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Çıngır, ABB çalışanı Kurtuluş Bakır, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi sahibi Eren Demir, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi ortağı Levent Erdoğan ve Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay hakkında ise 'Nitelikli zimmet' suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına yönelik davada tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    hepsi çıkacak ama olan cezaevinde geçen günlerine ve ailelerinin çektiği çile olarak kalacak. 2 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Gökçek ailesinin davası ne oldu ? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına yönelik davada tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi. - Son Dakika
