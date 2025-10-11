Ankara'da Eski Eş Rehin Alındı - Son Dakika
Ankara'da Eski Eş Rehin Alındı

11.10.2025 15:09  Güncelleme: 15:43
Pursaklar'da D.S., eski eşi tarafından başına tabanca dayanarak rehin alındı, ikna ile kurtarıldı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, eski eşi M.Ç. tarafından başına tabanca doğrultularak rehin alınan ve 2 saat süren ikna çabasıyla kurtarılan D.S., "Ölüyorum, gidiyorum dedim. Hiçbir şekilde ikna olmuyordu. Artık bugüne kadar söylediği o tehditleri gerçekleştireceğini düşündüm" dedi.

Pursaklar ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda D.S., boşandıktan sora kimliğini değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünün bulunduğu kaymakamlık binasından çıktığı sırada eski eşi M.Ç. tarafından rehin alındı. M.Ç., kaymakamlık binasının yanındaki boş araziye götürdüğü D.S.'nin başına tabanca dayayıp, tehdit etti. M.Ç., Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren ve İlçe Emniyet Müdürü Eşref Güldemir'in de katıldığı ikna çabaları sonucunda silahı bırakıp, teslim oldu. Gözaltına alınan M.Ç., dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

"KARDEŞİMİN ARABASINI, OĞLUMUN ODASINI KURŞUNLADI"

D.S. ise koruma altına alındı. DHA'ya konuşan D.S., yaşadıklarını anlattı. D.S., M.Ç. ile ikinci evliliğini yaptığını, ancak 14 yıl süren evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü ileri sürerek, "Evlilik süresi boyunca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldım. 2018'de ayrı yaşamaya başladım. 2023'de darp olayı sonucu boşanma davası açtım. Çekişmeli boşanmaydı, 2 yıl sürdü. Bu süre boyunca tehditlerine devam etti. Bu 2 yıl süresince sadece beni değil, ailemi ve arkadaşlarımı ve hatta avukatımı da tehdit etti. Erkek kardeşimin arabasını kurşunladı. Şu an dava kapandı takipsizlikten dolayı. Ama o olduğunu biliyordum; çünkü öncesinde bunu yapacağına dair mesajlar yazıyordu bana. Eve giriş çıkış saatlerini takip ediyordu. Bildiğini yazıyordu. Ondan 6 ay kadar sonra da oğlunun odasını kurşunladı. 'Eğer dönmezsen, tekrar benimle barışmazsan hepinizi öldüreceğim' diye mesajlar yazıyordu sürekli. Uzaklaştırma kararlarını ihlal ediyordu. Telefon numaramı değiştirdim. Ona da ulaştı. Gittiğimiz hastane kayıtlarına bile ulaşıyordu. 'Ben her şeyi bilirim' tarzında konuşuyordu ama sanırım bir uygulama üzerinden buluyordu bu bilgileri" dedi.

"O GÜN GELMİŞTİ, ÖLECEKTİM, ÖYLE DÜŞÜNDÜM"

D.S., kimliğini değiştirdikten sonra kaymakamlıktan çıktığında eski eşini karşısında gördüğünü söyleyerek, "Kaçma' dedi bana. 'Seni nasıl buldum görüyor musun' dedi. 'Ben sana söylemiştim seni öldüreceğim, kaçamayacaksın demiştim' dedi. Sonra silahı kafama dayadı. Arkamda okul vardı. Okula doğru geri adım atarak gittim. Orada çocuklar ve çalışan kadınlar vardı. Onlara uzak durmalarını söyledim. Çünkü öldürüleceğimi düşündüm ve onlar engel olursa onlara bir şey yapacağını düşündüm. Sonra 'Çocukların yanında bir şey yapma' dedim. Giysimden tutarak beni dışarı doğru sürükledi. Orada okulun yanında boş bir arazi vardı. O araziye doğru götürdü. O arada silah kafamdaydı. Ölüyorum, gidiyorum dedim. Hiçbir şekilde ikna olmuyordu. Artık bugüne kadar söylediği o tehditleri gerçekleştireceğini düşündüm. O kadar uzaklaştırma aldım, o kadar karakolda ağladım, yalvardım insanlara daha öncesinde onun ciddi olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama durdurulmuyordu yani. Gitmiyordu. ve o gün gelmişti artık ölecektim. Öyle düşündüm. Birini istiyordu. Sonra telefon edildi. O kişi geldi. O ikna etti. Ne söylediklerini, ne konuştuklarını duymadım. ya da o an hatırlamıyorum şokla" diye konuştu.

Büyük korku yaşadığını anlatan D.S., "Mahkemelerin devam etmesini istiyorum ve gerçekten en üst düzeyde gereken cezanın verilmesini istiyorum. Ona yardım edenlerin, o bilgilere erişmesine yardım edenlerin, benim randevumu ona bildiren kişinin ya da nasıl ulaştığını ve bunun gibi erkeklere bu bilgileri verip de kadınların ölümüne sebep olan kişilerin ortaya çıkmasını istiyorum. Bunun artık son bulmasını istiyorum. Kadınlar ölmesin artık bir şeyler değişmeli" ifadelerini kullandı.

"MEZAR KAZDIĞI VİDEOLAR GÖNDERİYORDU"

Gündemde olan kadın cinayetleri üzerinden de tehdit mesajları aldığını ileri süren D.S, "En son attığı mesajlardan birisinde beni öldürmesinin, beni kurşunlamasının yetmeyeceğini, kalbimi çıkaracağını, hatta başımı keseceğini, bunu ibretialem için yapacağını söyledi. Bana ıssız yerlerde mezar kazdığı yani kürekle toprağı kazdığı görüntülü videolar atıyordu. 'Bunu neden yaptığımı biliyorsun sen' diye altına mesaj yazıyordu ya da sesli olarak bunları söylüyordu. Yani sürekli tehdit, korkunç şiddet senaryoları ile ilgili tehdit mesajları atıyordu. 'Görüyorsun değil mi? Sen de duydun değil mi? Korkuyorsun değil mi' diyerek imalı mesajlar atıyordu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sadece en üst düzeyde cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

