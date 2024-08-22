Ankara\'da Orman Yangını: Gerede\'de Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Haber: DÜZGÜN BARIŞ DENİZ - Kamera: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gerede'ye bağlı iki köyden toplam 123 yurttaş tedbir amacıyla güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgede jandarma ekipleri önlem alırken, gece soğuyan hava nedeniyle AFAD ve Kızılay barınma, sıcak yemek ve su ihtiyacını karşılıyor. Bölgede, 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekliyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ilerleyen saatlerde Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler ve Kavacık köylerine yayıldı. Yangına karadan ve hava kararıncaya kadar havadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla müdahale karadan sürdürüldü. Yangın nedeniyle Demirler ve Kavacık köylerinde yaşayan 123 yurttaş tedbir amaçlı güvenli bölgelere tahliye edildi. Yangında, Demirler köyü yaylasındaki ahşap evler küle döndü.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşamaması için önlem alınırken, bölgede jandarma ekipleri de görev aldı. Gece soğuyan bölgede, hava çiselemeye başladı. AFAD ve Kızılay yurttaşların barınma, sıcak yemek ve su ihtiyacını karşılıyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

Yangına Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bolu Belediyesi ekipleri müdahale ediyor. İstanbul itfaiyesi ve İSKİ'den ekipler de destek için bölgeye geldi.

"Yangında herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır"

Öte yandan Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Gerede'de orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisinde devam eden yangın bölgesinde; 4 helikopter, 23 arazöz, 158 araç/iş makinası, 561 personel ile yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle Demirler ve Kavacık köylerinden başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler olmak üzere 123 vatandaşımız tedbir amaçlı güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Yangında herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. " denildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da "Şahinler Mahallemizde çıkan yangının hemen ardından olay yerindeyiz. Belediyemiz ve tüm kurumlarımız insan gücü ve iş makinaları ile yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf ediyor" açıklamasını yaptı.

Valilerden açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin ile Bolu Valisi Erkan Kılıç, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının daha çok mera ve ot yangını şeklinde olduğunu söyledi. Bölgedeki yaygın ağaç türünün yangına dayanıklı meşe olduğunu belirten Şahin, yangının çıkış nedenine ilişkin "Şu anda henüz net bir şey söylemek mümkün değil ama yine insan elinden, insan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz, bunun tespiti yapılacak" dedi.

Bolu Valisi Kılıç da Kavacık ve Demirler köyünden 123 kişinin tahliye edildiğini aktararak, "Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, AFAD, jandarma, emniyet, sağlık birimleri, Kızılay, hepsi burada. Havadan ve karadan müdahale devam etti. Yalnız hava karardığı için şu anda havadan müdahale imkanı yok" ifadelerini kullandı.

Bölgede 500 personelin görev yaptığını belirten Kılıç, "60'ın üzerinde iş makinesi var. Bunlar civar illerden ve Ankara'dan geliyor. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Hava karardığından dolayı dumandan etraf görünmüyor. Yangının etrafı bizim görevlilerimiz tarafından çevriliyor, iş makineleriyle yayılması engellenmeye çalışılıyor" dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin Kılıç, "Yangının çıkış sebebi insan kaynaklı. Bununla ilgili süreci Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor" şeklinde konuştu.