Ankara'da TIR Devrildi, Yaralı Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da TIR Devrildi, Yaralı Yok

Geniş Video İzle

Ankara Çevre Yolu'nda devrilen TIR nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu, yaralanan olmadı.

17.09.2024 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA Çevre Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüje çarparak devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Ankara Çevre Yolu Bağlum mevkisi, Pursaklar istikametinde meydana geldi. İddialara göre; Çift dorseli ve yükü olmayan 18 BD 557 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı ve yan yattı. Çarpmanın etkisiyle arka tarafta bulunan dorse TIR'dan ayrıldı. TIR'ın hasar alan deposundan yola dökülen yakıt yolu kayganlaştırdı. Şans eseri kazaya karışan başka araç olmadı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, TIR sürücüsünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yolda trafik yoğunluğu oluşurken, trafik akışı polis ekiplerinin kontrolünde iki şeritten sağlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara\'da TIR Devrildi, Yaralı Yok
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Ankara, Güncel, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da TIR Devrildi, Yaralı Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 Deniz Akkaya’ya 4 Ay 27 Gün Hapis Cezası Deniz Akkaya'ya 4 Ay 27 Gün Hapis Cezası
11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
17:06 Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:18 Adalet Bakanlığı 300 personel alacak Adalet Bakanlığı 300 personel alacak
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 12:22:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da TIR Devrildi, Yaralı Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement