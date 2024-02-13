ANKARA-Filistin Büyükelçisi Mustafa Savaşın bitmesi Netanyahu\'nun siyasi hayatının bitmesi demek

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FİLİSTİN'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın 3 aşamalı ateşkes teklifini reddetmesine ilişkin, Ne İsrail ne de İsrail hükumeti bu ateşkesi istemiyor. Bu savaşın devam etmesi Netanyahu'nun özel, şahsi bir konusu oldu. Bu savaşın sonucu onun siyasi hayatının bitmesi demektir dedi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa, Filistin'de çatışmaların başlamasının üzerinden 130 gün geçtiğini ve İsrail'in Gazze'ye saldırıların devam ettiğini belirtti. Mustafa, Gazze'de açık bir şekilde soykırım yapılıyor. Bugüne kadar 29 bin şehit verdik. 70 bine yakın yaralı ve 10 binden fazla kayıp kişi var. Yıkımın yüzde 65-70'inde altyapıyı hedef aldılar. Sağlık kurumlarını, okulları, camileri hedef aldılar. Suyu, elektriği kestiler. Oradaki insanları insani yardımlardan ve ilaçlardan mahrum bırakıyorlar. Çok büyük bir tehlikenin karşısındayız; çünkü bunlar devam etmektedir. Ağır bir şekilde Gazze'ye saldırarak insanları kuzeyden güneye sürmeye çalışıyorlar. Gazze'nin ortasını hedef alarak oradaki insanların güneye hareket edip, Refah'a göçmesini mecbur ederek, 1 milyon 800 bin kişiyi göçmek zorunda bıraktılar dedi.

'ULUSLARARASI TOPLUMUN İSRAİL'E BASKI YAPMASI LAZIM'

Mustafa, İsrail'in güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Refah Kenti'ne yapılan saldırılarda en az 100 kişinin öldüğünü söyledi. Mustafa, bölgede çok fazla insan olduğunu ve bu saldırıların devam ederse çok daha büyük bir trajediye yol açacağını ifade ederek, Batı Şeria'da da durum Gazze'den farklı değildir, her yeri işgal etmeye çalışıyorlar. Batı Şeria'da insanlar sadece İsrail ordusu tarafından değil oradaki yerleşimciler tarafından da hedef alınıyor. Kudüs'e insanların gitmesini engelliyorlar. Hiçbir şekilde duracakları yok, bu katliama devam ediyorlar. Refah'a hem karadan hem havadan hem de denizden saldırdılar. Yüzlerce insan hedef alındı ve bu daha verilerin sadece başlangıcıdır. Refah'ta 2 milyon Filistinli yaşıyor, herhangi bir askeri harekat büyük bir katliama yol açar. Uluslararası toplumun İsrail'e böyle bir trajediye yol açmaması için baskı yapması lazım. Faşist İsrail hükumeti, Amerika'nın desteğiyle bunları göz ardı ediyor diye konuştu.

'BU TÜM DÜNYAYA BİR ADALET SINAVIDIR'

Güney Afrika'nın Gazze'de sivillere yönelik saldırılara son verilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler'in (BM) en yüksek mahkemesi olan Uluslararası Adalet Divanı'na dava açarak, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı soykırım yaptığı beyanında bulunmasını, 'çok cesur' bir hareket olarak niteleyen Mustafa, İsrail'in 75 sene boyunca işlediği tüm suçlar göz ardı edilmemeli. 1948'den bu yana, bu suçların 75 senelik tarihi var. İsrail eğer ceza almış olsaydı tekrar bu suça kalkışmazdı. İsrail ilk defa Uluslararası Adalet Divanı'nda durup işlediği suçlara karşı ceza alacaktı. Her zamanki gibi İsrail kararlara saygı duymadı, sivilleri hedef aldı ve insani yardımların girmesine engel oldu. Dava devam etmektedir dedi.

Dava kararında İsrail'in kendisine bağlı güçlerin Gazze'de soykırım yapmayacağını garanti etmesi gerekliliği bulunduğunu ve İsrail'in uluslararası yasal yükümlülükleri kapsamında, geçici karara uymak için alacağı önlemleri 1 ay içinde Lahey'e bildirmesinin istendiğini anımsatan Mustafa, İsrail'in yaptıklarını Divan'a bildirmesi lazım. Adalet Mahkemesi 1 ay süre verdi. 1 ay sonra İsrail'e ceza verilmesi gerekiyor. Bu aynı zamanda sadece Adalet Divanı'nda değil tüm dünyaya bir adalet sınavıdır ifadelerini kullandı.

'İSRAİL ATEŞKES İSTEMİYOR'

Öte yandan Refah'a gelen insani yardımların ihtiyacın sadece yüzde 8'ini karşıladığını bildiren Mustafa, savaş öncesinde Gazze'ye günde 500-600 TIR geldiğini şimdi ise İsrail'in günde 50-60 arasında TIR girmesine izin verdiğini söyledi. Mustafa, hastaneler hedef alındığı için ilaç ihtiyacı olduğunu vurguladı. Ateşkes için çabaların devam ettiğini belirten Mustafa, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'Gazze'de tam zaferin aylar içerisinde mümkün olduğunu' söyleyerek Hamas'ın üç aşamalı ateşkes teklifini reddetmesine ilişkin, Ne İsrail ne de İsrail hükumeti bu ateşkesi istiyor. Çünkü özellikle bu savaş durduktan sonra, iç soruşturmalar ve cezalar başlayacak. Bu savaşın devam etmesi Netanyahu'nun özel, şahsi bir konusu oldu. Bu savaşın sonucu onun siyasi hayatının bitmesi demektir. Onun için bu savaşın devam etmesini istiyor. Kendisi ve etrafındaki hükumet hepsi aynı düşüncede değerlendirmesinde bulundu. (DHA)