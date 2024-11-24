Ankara, NATO Genel Sekreteri'nin Ziyaretinde Savunma Sanayi Ambargolarının Kaldırılmasına Dair Beklentileri Dile Getirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara, NATO Genel Sekreteri'nin Ziyaretinde Savunma Sanayi Ambargolarının Kaldırılmasına Dair Beklentileri Dile Getirecek

Ankara, NATO Genel Sekreteri\'nin Ziyaretinde Savunma Sanayi Ambargolarının Kaldırılmasına Dair Beklentileri Dile Getirecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret edecek. Görüşmelerde Avrupa'da bozulan barış ortamının NATO'nun çok daha güçlü olmasını gerektirdiğine dikkat çekilmesi ve AB'nin AB üyesi olmayan NATO Müttefiklerine karşı dışlayıcı yaklaşımından duyulan rahatsızlığın dile getirilmesi bekleniyor. Ayrıca, Müttefikler arasında savunma tedariki üzerindeki engellerin kaldırılması ve terörizmle mücadelede tam dayanışma sergilenmesi konularında Türkiye’nin beklentileri en üst düzeyde vurgulanacak.

24.11.2024 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret edecek. Görüşmelerde Avrupa'da bozulan barış ortamının NATO'nun çok daha güçlü olmasını gerektirdiğine dikkat çekilmesi ve AB'nin AB üyesi olmayan NATO Müttefiklerine karşı dışlayıcı yaklaşımından duyulan rahatsızlığın dile getirilmesi bekleniyor. Ayrıca, Müttefikler arasında savunma tedariki üzerindeki engellerin kaldırılması ve terörizmle mücadelede tam dayanışma sergilenmesi konularında Türkiye'nin beklentileri en üst düzeyde vurgulanacak.

NATO Genel Sekreteri Rutte, yarın Ankara'ya geliyor. Rutte'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmelerde 2023 Vilnius ve 2024 Washington Zirveleri'nde alınan kararlar doğrultusunda Müttefikler arasında savunma tedariki üzerindeki engellerin kaldırılması ve terörizmle mücadelede tam dayanışma sergilenmesi konularında Türkiye'nin beklentilerinin en üst düzeyde vurgulanması ve Rutte'nin bu bağlamda öncü rol üstlenmesi beklentisinin vurgulanması hedefleniyor. Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin ele alınacağı görüşmede ayrıca Avrupa'da bozulan barış ortamının NATO'nun çok daha güçlü olmasını gerektirdiğine dikkat çekilecek. AB'nin, AB üyesi olmayan NATO Müttefiklerine karşı dışlayıcı yaklaşımından duyulan rahatsızlığın dile getirileceği görüşmelerde, bu durumun NATO-AB ilişkilerine muhtemel yansımaları hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Türkiye'nin NATO'nun caydırıcılık ve savunmasına katkıları ile NATO Zirvelerinde alınan kararlar doğrultusunda caydırıcılık ve savunmasının güçlendirilmesi gayretlerindeki son durumun gündeme gelmesi bekleniyor.

Rutte'nin terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin yaralandığı TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret ederek taziyelerini sunması ve TUSAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgi alması da planlanıyor.

Adaylık sürecinde 24 Nisan 2024 tarihinde Türkiye'yi ziyaret eden Rutte, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Rutte Genel Sekreterlik görevini Jens Stoltenberg'den devralmasının ardından Ekim ayında Budapeşte'de yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde de Erdoğan ile görüşmüştük. 23 Ekim'de TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından Erdoğan'ı arayarak taziyelerini sunan ilk isimlerden biri olmuştu.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Savunma, Türkiye, Ankara, Güncel, Terör, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara, NATO Genel Sekreteri'nin Ziyaretinde Savunma Sanayi Ambargolarının Kaldırılmasına Dair Beklentileri Dile Getirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 19 ilimizde eğitime kar engeli 19 ilimizde eğitime kar engeli
14:06 Yıllık maaşı 20 milyon olan futbolcu 65 euro yüzünden hapse girebilir Yıllık maaşı 20 milyon olan futbolcu 65 euro yüzünden hapse girebilir
14:06 İbrahim Tatlıses’ten sahneye yaklaşan hayranına duygulandıran jest İbrahim Tatlıses'ten sahneye yaklaşan hayranına duygulandıran jest
13:49 Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını Galatasaray’ın eski yıldızı açıkladı Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını Galatasaray'ın eski yıldızı açıkladı
13:47 Tunceli’de eylemler 10 günlüğüne yasaklandı Tunceli'de eylemler 10 günlüğüne yasaklandı
13:45 Filistin’e destek için Cola Gaza’yı çıkardı Filistin'e destek için Cola Gaza'yı çıkardı
13:38 Ağıralioğlu’ndan ’’Konfor’’ ve Şatafat’’ çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum Ağıralioğlu'ndan ''Konfor'' ve Şatafat'' çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum
13:32 Tottenham, Galatasaray’ın istediği Heung-min Son için kararını verdi Tottenham, Galatasaray'ın istediği Heung-min Son için kararını verdi
13:31 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı’dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 21:24:12. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara, NATO Genel Sekreteri'nin Ziyaretinde Savunma Sanayi Ambargolarının Kaldırılmasına Dair Beklentileri Dile Getirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.