Ankara\'nın Kültür Turizmi Hedefi: 80 İlden Ziyaretçi Çekmek

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(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "2025'te bu kentin hedefi, Cumhuriyet Turları ile kültür turizmi kapsamında 80 ili Ankara'ya doğru harekete geçirmek olacak. Çünkü, Ankara'ya gelmek demek Cumhuriyet'le barış içinde olmak demek. Anadolu'daki her öğrencinin 'Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i hissetmek' için Ankara'ya seyahat etmesi gerekiyor. Ankara, Cumhuriyetimizin başkenti olmanın yanı sıra, Türkiye'nin turizmde yükselen yıldızı olmaya da adaydır. Hep birlikte çalışarak bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

Bilkent Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde düzenlenen 13'üncü Bilkent Turizm Forumu'na katılan AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Başkent Ankara'ya yapılan en acımasız eleştirilerden biri 'Denizsiz Ankara' söylemi. Fransa'nın başkenti Paris'te deniz mi var? Peki Paris her yıl nasıl ziyaretçi rekoru kırıyor? Sadece Eyfel Kulesi'ni geçen yıl 6,3 milyon kişi ziyaret etmiş. Paris sadece Eyfel Kulesi ile dünyayı ayağına getiriyor" dedi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"81 ilimizdeki tüm belediyelere yazı yazarak, Cumhuriyet Turları'nın önemini anlatacağız"

"Ankara; 23 üniversitesi, 50 bin doktoralı bireyi, 400 bin üniversite öğrencisi ve beşeri sermayesi ile güçlü bir kent. 2025'te bu kentin hedefi, Cumhuriyet Turları ile kültür turizmi kapsamında 80 ili Ankara'ya doğru harekete geçirmek olacak. Çünkü, Ankara'ya gelmek demek Cumhuriyet'le barış içinde olmak demek. Anadolu'daki her öğrencinin 'Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i hissetmek' için Ankara'ya seyahat etmesi gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş da bu konuyla ilgili bir irade koydu. 81 ilimizdeki tüm belediyelere yazı yazarak, Cumhuriyet Turları'nın önemini anlatacağız.

"Şehrimize yeni müzeler kazandırmalı, mevcutların fiziki imkanlarını iyileştirmeliyiz"

Ankara, 500'ün üzerinde turizm tesisi, 30 bin oda ve 60 bin yatak kapasitesiyle hizmet sunuyor. Ancak geçen yıl doluluk oranı yalnızca yüzde 42,8 olarak gerçekleşti. Yerli ziyaretçilerimiz toplamda 4,9 milyon geceleme yaparken, yabancı misafirlerimiz 1,1 milyon geceleme yapmış. Hemen hemen 500 bin civarındaki yabancı misafirimiz ortalama 2,2 gün konakladıktan sonra şehrimizi terk ediyor. Sizce Ankara'da sadece 2 gece konaklayarak şehrimizin tüm güzelliklerini keşfetmek mümkün mü? Yerli ziyaretçilerin geçirdiği gece sayısı daha da düşük. Gelen ziyaretçi profilinin değişmesini sağlamalıyız. Misafirlerimiz Ankara'ya sadece bürokratik işlerini görüşmek için değil, turistik, kültürel ve kişisel amaçlarla da gelmeli. Başkentimiz, sağlık turizmi açısından önemli bir konuma gelmiştir. Şehrimizde 82 müze bulunmaktadır. 2024'ün ilk yarısında müze ziyaretçi sayısı 4,3 milyon olarak kaydedildi. Bu veriler Ankara'nın müzecilikte nasıl yerleşik bir kültürünün olduğunun en açık göstergesidir. Şehrimize yeni müzeler kazandırmalı, mevcutların fiziki imkanlarını iyileştirmeliyiz. Gordion Antik Kenti ve Aslanhane Camii, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde; Hacı Bayram Camii ve Beypazarı Tarihi Kenti UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi'nde yer almaya devam etmektedir. Ankara'da toplamda 2 bin 200'ün üzerinde tescilli taşınmaz kültürel varlık bulunmaktadır. Ankara, Cumhuriyetimizin başkenti olmanın yanı sıra, Türkiye'nin turizmde yükselen yıldızı olmaya da adaydır. Hep birlikte çalışarak bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum."