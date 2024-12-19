Ankara'nın Turizm ve Kültür Potansiyeli 'Bir Ankara Hikayesi' Etkinliğinde Tanıtıldı - Son Dakika
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Ankara'nın Turizm ve Kültür Potansiyeli 'Bir Ankara Hikayesi' Etkinliğinde Tanıtıldı

Ankara\'nın Turizm ve Kültür Potansiyeli \'Bir Ankara Hikayesi\' Etkinliğinde Tanıtıldı

Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Bir Ankara Hikayesi' etkinliği, Ankara'nın tarihi, kültürel ve turistik potansiyelini vurguladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın turizmde hak ettiği yeri bulması için yürütülen projelere dikkat çekti.

19.12.2024 14:09  Güncelleme: 14:45
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(ANKARA)- Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) destekleriyle düzenlenen "Bir Ankara Hikayesi" etkinliğinde, Başkent'in tarihi, kültürel ve turistik potansiyeline ışık tuttu. Etkinlikte, ABB'nin tarihe saygı projelerinden Ankara'nın turizm ve kültür merkezi olma hedeflerine kadar birçok konu ele alındı.

Ankara Kent Konseyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) destekleriyle düzenlenen "Bir Ankara Hikayesi" etkinliğinde, Başkent'in tarihi, kültürel ve turistik potansiyeline ışık tuttu. ABB Başkanı Mansur Yavaş, etkinliğe özel bir mesaj göndererek Başkent'in kültür ve turizmde hak ettiği yere ulaşması için yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Yavaş mesajında, "Ankara, tarihinden aldığı güçle turizmde hak ettiği yere ulaşacak ve bu güzel şehir her yönüyle bir dünya markası olacaktır. Birlikte daha güzel bir Ankara için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, belediyenin tarihi mirası koruma ve yaşatma projelerini aktardı. Ödemiş, Ankara Kalesi aydınlatma çalışmaları, Bellek Ankara projesi, Anafartalar Çarşısı ve Zafer Parkı gibi restorasyon ve düzenleme çalışmalarını anlatarak, "ABB olarak kentimizin tarihi dokularını korumak ve geleceğe taşımak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

"Ankara, turizmde büyük bir çekim merkezi olacak"

Ankara Kent Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilgin Aygül, Başkent'in kültür turizmi potansiyelini vurgulayarak, "Ankara Kalesi ve çevresinde yapılan çalışmalar umut verici. Ankara'nın bir kültür, sanat ve eğlence merkezi olması yolunda önemli adımlar atılıyor. Tarihi dokusu bulunan bu şehir, turizmde büyük bir çekim merkezi olacak" diye konuştu.

"aş üstüne taş koyarak bu şehri daha da güzelleştirmek için çalışıyoruz"

AKK Diplomasi Meclisi Başkanı Metin Kılıç, Mansur Yavaş'ın sevgi ve selamlarını ilettiği konuşmasında, etkinliğin Başkant'in tarihi ve kültürel değerlerini öne çıkarmadaki önemine dikkat çekti. Diplomasi Çalışma Grubu Sözcüsü Hilal Koçyiğit ise "Ankara, binlerce yılın şahididir. Taş üstüne taş koyarak bu şehri daha da güzelleştirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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