Ankara ve İstanbul'da Önemli Etkinlikler ve Protestolar Düzenlenecek

Güncel

10.00 - Çankaya Kent Konseyi 12'inci Genel Kurulu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in katılımıyla yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.30 - Depremezede Döne Kaya, "18. Adalet Nöbeti"ni Kuğulu Park'ta tutacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi tarafından, İstanbul Kartal'dan başlayıp İncirlik Üssü'nde sona erecek olan yürüyüşe ilişkin basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - Eğitim İlke-Sen, Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği, Özgür Yazarlar Birliği ve Sağlık İlke-Sen üyeleri, "açlığa karşı" Üsküdar Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

15.00 - Yılmaz Güney, ölümünün 40'ıncı yılında Esenyurt Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

15.30 - TOKİ Tuzla mağdurları, protesto yürüyüşünün ardından basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.00 - İstanbul Tabip Odası tarafından "istismar edilen, kaybedilen, katledilen çocuklar" ile ilgili basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

20.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İPA Başkanı Buğra Gökçe, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve Sol Partili Alper Taş, Maltepe Kitap Fuarı'nda "Toplumcu Belediyecilik ve Kamuculuk" konusunda konuşma yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

17.00 - 20.00- Trendyol Süper Lig 5. haftada Kayserispor- Eyüpspor, Kasımpaşa-Fenerbahçe, Trabzonspor- Beşiktaş, Alanyaspor- Hatayspor maçları oynanacak.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...