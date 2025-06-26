Anneye Çocuk Dövme Suçlaması - Son Dakika
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Anneye Çocuk Dövme Suçlaması

26.06.2025 12:47
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Konya'da 1,5 yaşındaki kızının yaralanması nedeniyle annesi hakkında dava açıldı.

KONYA'da 1,5 yaşındaki kızı R.M.G.'nin kol ve bacaklarında morluk, yüzünde de kızarık ve doku zedelenmesi olduğunu fark eden baba A.G.'nin (42), kızını boşandığı B.Ş.'nin (34) dövdüğü iddiası ve şikayeti üzerine dava açıldı. Anne B.Ş. hakkında, 'Basit yaralama' ve 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından toplam 2 yıla kadar hapis cezası istendi. B.Ş., "Çocuğum hareketli, yaralanmalar kendi hareketleri nedeniyle gerçekleşmiştir" derken, çocuğun bakıcısı F.B. de tanık olarak verdiği ifadesinde, "Tokat atıyordu, ayağıyla da tekmeledi" diye konuştu.

A.G. ve B.Ş. çifti, 2023 yılında R.M.G. doğduktan 1 ay sonra boşandı ve kızlarının velayeti anne B.Ş.'de kaldı. A.G., kızını görmek için birkaç kez gittiği Adli Görüşme Odası'nda sürekli kol ve bacaklarında morluk, yüzünde de kızarık ve doku zedelenmesi olduğunu fark etti. Bu sırada anne B.Ş.'nin kızına zorla şişedeki sodayı içirmeye çalıştığı videosunu göndermesi üzerine A.G., eski eşi B.Ş.'nin kızları R.M.G.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, R.M.G. hakkında adli tıp raporu istenildi. Raporda, çocukla iletişim olmadığı, sadece basit sesler çıkarabildiği, psikofiziksel olarak yaşına uygun olduğu, ayrıca yapılan muayenesi, olayın oluşu, niteliği birlikte değerlendirildiğinde kendisine karşı işlendiği iddia edilen 'Kasten yaralama' olayıyla ilgili olarak beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacağı kanaatine varıldığı belirtildi.

'UYKU ŞURUBUYLA UYUTULUYOR' İDDİASI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından B.Ş. (34) hakkında 'Basit yaralama' ve 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından 1'er yıla kadar olmak üzere toplam 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede ayrıca, R.M.G.'nin tanık olarak dinlenen bakıcısı F.B.'nin, anne B.Ş.'nin R.M.G.'ye uyku şurubu içererek uyuttuğu ve dövdüğü anlara şahit olduğu yönündeki ifadesine de yer verildi. İddianame 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu süreç sırasında R.M.G.'nin velayeti geçici olarak baba A.G.'ye verildi.

Mahkemede yargılanmaya başlayan anne B.Ş., suçlamaları kabul etmedi, savunmasında şunları söyledi:

"Çocuğum hareketli bir yapıdadır. Bu yaralanmalar kendi hareketleri nedeniyle gerçekleşmiştir. Ben kendisini yaralamadım. Çocuğum kolik (nedeni bilinmeyen, tekrarlayan, uzun süreli ve kontrol edilemeyen ağlama rahatsızlığı) olduğu için uyuyamıyordu. Bu nedenle doktora danışarak ilaç aldım. 2-3 seferliğine kullandım. Daha sonra başka bir ilaç önerildiği için onu bıraktım, uzunca bir süre bu ilacı kullanma gibi bir durum olmamıştır. Çocuğuma hiçbir şekilde uyku ilacı vermedim. İlacı doktorlar bu tür durumlarda kullanılabilir dedikleri için kullanmıştım. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerimi yerine getirdim. İşten saat 24.00'te çıkarım ve çocuğumun yanına gelirim. Çocuğumu hiçbir şekilde fırlatmadım. Çocuğuma gayet güzel bakmaktayım, gelişimi iyidir. Büyük çocuğum, kızıma vurmamıştır, aralarındaki iletişim iyidir, elimde buna ilişkin videolarım vardır. Bakıcının çocuğa baktığı süre içerisinde her gün video kayıtlarım vardır.'

R.M.G.'ye zorla soda içirdiği yönündeki iddiaya ilişkin ise B.Ş., "Ben veya annem, çocuğa zorla soda içirmedik. Kardeşim sodayı göstererek nasıl bir tepki vereceğini merak ettiği için videoya almıştık. Bunu da eşime göndermiştik. Ben eşime, burada ne işimiz olduğunu sormak istiyorum? Neden beni şikayet ettiğini bilmiyorum? Dün çocuğumla ve eşimle birlikte oynadık, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

'ANNESİNİN DARBETTİĞİNE ŞAHİT OLDUM'

R.M.G.'nin bakıcısı F.B. de mahkemede tanık olarak dinlendi. R.M.G.'nin annesi tarafından şiddete uğradığını öne süren F.B., "Ben sanığın çocuğunun bakıcısıydım. Ben, çocuğun annesi tarafından darbedildiğine şahit oldum. Hatırladığım kadarıyla geçen yıl Ramazan Bayramı öncesinde olmuştu, çocuğu darbettiğini gördüm. Tokat atıyordu, ayağıyla da tekmeledi. Çocuğunun üzerine ayağıyla yastık fırlattı. Uyku ilacını verdiğini görmedim, ancak kendisi söylüyordu. Çocuk benim yanıma geldiğinde uyuşuk vaziyetteydi. Bu da geçen yıl ramazan ayında olmuştu. Çocuk bana verildi verileli ilaç veriliyordu. Sürekli olarak çocuğa hakaret ediyordu. Çocuk hastalandığında, hastaneye götürmüyordu. Çocuğu bana getirdiğinde küfredip 'Alın şunu şuradan' diyerek hakaret ediyordu. Neden böyle yaptığını sorduğumda, sevmediğini ve çocuğun babasından para almak için yaptığını söylüyordu. Çocuk benden gittikten sonra altını annesi değiştirmiyordu. Bana geldiğinde sırtına kadar idrarının çıktığı için oradan anlıyordum" dedi.

Mahkeme başkanının 'Çocuğa vurduğunu gördün mü?' sorusu üzerine F.B., "Çocuk bendeyken geçen yıl ramazan ayında, çocuğu kucağımdan alıp yan odaya götürdü. Ben olayı gözümle gördüm, kendisi tabletle, çocuğa vurdu. Misafirim de olayı gördü. Baba yaralanmayı görmesin diye çocuğa fondöten sürdü" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. iye çocuğa fondöten sürdü.ö dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, DHA

Kaynak: DHA

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