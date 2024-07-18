Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayında 40 Bin Vatandaşa Aşure Dağıtacak - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayında 40 Bin Vatandaşa Aşure Dağıtacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayında 40 Bin Vatandaşa Aşure Dağıtacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı boyunca 19 ilçede ve şehir merkezinde 40 bin vatandaşa aşure ikram edecek. İlk dağıtım Kapalı Yol'da yapıldı.

18.07.2024 16:30  Güncelleme: 16:35
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı boyunca 19 ilçede ve şehir merkezinde 40 bin vatandaşa aşure ikram edecek. Kapalı Yol'da başlayan ilk dağıtıma, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen aşure ikramının bu yılki ilk adresi, Muratpaşa ilçesi Kapalı Yol oldu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı aşevlerinde hazırlanan aşureler, Kapalı Yol'da binlerce kişiye ikram edildi. Muharrem ayı boyunca Antalya merkez ve 19 ilçesinde 40 bin porsiyon aşure ikram edilecek.

İkrama ilişkin bilgi veren Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, şunları söyledi:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak geleneksel aşure günlerimize mutlulukla başlıyoruz. Merkez Aşevi'miz, Manavgat ve Alanya Aşevleri'mizde özenle hazırlanan 40 bin porsiyon aşureyi 19 ilçemizde Antalyalılarla buluşturacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak birlik, kardeşlik, bereket ve beraberliğin simgesi, bir tatlıdan daha fazlası olan aşureyi vatandaşlarımızla paylaşarak bu önemli geleneği sürdürüyoruz. Bu değerli geleneği yaşatırken, tüm komşularımızı aşure dağıtım noktalarımıza, aşurelerimizin tadına bakmaya ve bu güzel geleneği birlikte yaşatmaya davet ediyoruz."

Büyükşehir Belediyesi'nin 20 gün boyunda Antalya ve 19 ilçesinde devam edecek program ise şöyle:

"Kaş - 19 Temmuz Cuma - Saat: 11.30 - Pazar Yeri

Akseki – 19 Temmuz Cuma – Saat: 13.00 – Pazar Yeri

Gazipaşa – 19 Temmuz Cuma – Saat: 13.00 – Pazar Yeri

Gazipaşa – 20 Temmuz Cumartesi – Saat: 11.00 – Günnercik

Finike - 20 Temmuz Cumartesi - Saat: 11.00 – Kapalı Pazar Yeri

Kemer - 22 Temmuz Pazartesi – Saat: 11.00 – Pazar Girişi

Aksu – 23 Temmuz Salı – Saat: 11.00 – Pazar Yeri

Serik - 23 Temmuz Salı – Saat: 14.00 – Pazar Yeri

Alanya Merkez – 24 Temmuz Çarşamba – Saat: 11.00 – Kaymakamlık Önü

Korkuteli - 24 Temmuz Çarşamba – Saat: 11.00 – Pazar Yeri

Muratpaşa – 25 Temmuz Perşembe – Saat: 11.00 – Belediye Önü

Döşemealtı – 26 Temmuz Cuma – Saat: 10.00 – Kapalı Pazar Yeri

Gündoğmuş – 26 Temmuz Cuma - Saat: 10.00 – Meydan

Elmalı – 29 Temmuz Pazartesi – Saat: 11.00 – Pazar Yeri

Kepez – 31 Temmuz Çarşamba – Saat: 13.00 – Özdilek AVM Önü

Manavgat – 01 Ağustos Perşembe – Saat: 17: 00 – Meydan

İbradı – 02 Ağustos Cuma – Saat: 10.00 – Pazar Yeri

Demre – 02 Ağustos Cuma – Saat: 11.00 – Pazar Yeri

Konyaaltı – 05 Ağustos Pazartesi – Saat: 10.00 - Siteler Mahallesi Pazar Yeri

Kumluca – 09 Ağustos Cuma – Saat: 11.00 -  Meydan"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayında 40 Bin Vatandaşa Aşure Dağıtacak - Son Dakika

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