Antalya'da Huzurevinde Klima Patlamasıyla Yangın Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Huzurevinde Klima Patlamasıyla Yangın Çıktı

Antalya\'da Huzurevinde Klima Patlamasıyla Yangın Çıktı

Antalya'da özel bir huzurevinde klimanın patlaması sonucu çıkan yangında, huzurevinde kalanlar tahliye edildi ve 3 kişi dumandan etkilendi.

14.08.2024 22:33
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ANTALYA'da özel bir huzurevinde klimanın patlamasıyla yangın çıktı. Huzurevinde kalanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Toros Mahallesi 836 sokak üzerinde bulunan 5 katlı özel bir huzurevinin 1'inci katında, klimanın patlamasıyla çıktı. Huzurevinde yangın alarmının çaldığını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri huzurevinde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen Yüksel Çankaya, Kerim Güven, Ahmet Şükrü Peker odalarından tahliye edilerek, hastaneye kaldırıldı. Huzurevinde kalan diğer kişiler de ekipler tarafından tahliye edildi. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan kişiler ise tekrar odalarına yerleştirildi.

'BİRDEN UYANDIM'

Huzurevinde kalan Ali Yıldız (86), "Uyuyacaktım. Birden uyandım. Aşağıya indim bu olay yaşanmış. Ben de yara yok çok şükür" dedi. Babasını ziyarete gelen Ali Yıldız'ın kızı Gülbahar Bal (58) ise "Alarm çaldı. Ben lavaboya gitmiştim. Babama yangın alarmının çaldığını ve dışarıya çıkmamız gerektiğini söyledim. Ondan sonra orada görevli geldi. Babamı aldım ve çıkardım. Yangından etkilenenler olmuş. Babamın arkadaşları da etkilenmiş. Ben çok üzüldüm" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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