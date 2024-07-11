Antalya\'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti

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Antalya'da bir kişi, falezlerdeki parkta telefonunu çaldığını düşündüğü bir şahsı çıkan kavgada döverek öldürdü. Olay sonrası cinayet şüphelisi şahıs, polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerin olduğu yerde meydana geldi. Parka gelenler yerde yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.

PARKTA KAVGA ETMİŞLER

Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede kan izlerinin bulunması üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredekilerin ifadelerine başvuran polis, yaşamını yitiren kişinin sabah saatlerinde parkın bulunduğu yerdeki tuvalet önünde biriyle tartıştığını, tartışmanın kavgaya dönüşüp parktaki banklarda devam ettiğini belirledi. Vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlanmayan kişinin, Zafer Arpaç olduğu tespit edildi.

6 SAATLİK GÜVENLİK KAMERA KAYDI İZLENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan kişiyi tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarının kaydını incelemeye aldı. 6 saatlik görüntü izleyen ekipler, şüphelinin Zafer Önder olduğunu belirledi. Önder, bulunduğu evde yakalanıp gözaltına aldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zafer Önder, polis merkezindeki ifadesinde, "Parktaydım, telefonumu çaldığı düşüncesiyle onunla tartıştım. Tartışmamız kavgaya dönüştü ve olaylar yaşandı." dedi. Zafer Önder, ifadesinin ardından sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. Önder, basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna yanıt vermedi.