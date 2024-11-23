Antalya'da Sağanak Sonrası Tahliye Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Antalya'da Sağanak Sonrası Tahliye Çalışmaları Başladı

Antalya\'da Sağanak Sonrası Tahliye Çalışmaları Başladı

Serik ilçesinde etkili olan sağanak sonucu su basan tarım alanları, villalar ve apartman bahçelerinde tahliye çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan sokak kedisini kurtardı. Tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları da yapılacak.

23.11.2024 15:04  Güncelleme: 15:06
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle su basan sera, tarım alanları ve lüks villaların bahçesinde belediye ekipleriyle vatandaşlar tahliye çalışması yaptı. Su dolan bahçede apartman balkonun altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Serik ilçesinde perşembe akşamı başlayıp dün de etkili olan sağanak sonrası su basan alanlarda temizlik çalışmaları sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Serik Belediyesi ekipleri, su basan apartman ve villa bahçesi, ara yollarda ve tarım alanlarında tahliye çalışması yürütüyor. Tarım alanlarının yoğun olduğu bölgede mazgallarda, su tahliye kanalları ve dere yataklarında temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Belek, Kadriye, Boğazkent mahallelerindeki site ve apartman bahçelerine dolan suyun boşaltılması için bina sakinleri ve belediye ekipleri tahliye çalışması gerçekleştirdi. Acısu Deresi'nin taşması sonucu Belek ve Boğazkent mahallerindeki sahil ile tarım alanları arasındaki boş arazi su altında kaldı. Karadayı, Kürüş, Belek ve Yanköy mahallerinde ise bazı sera ve tarım alanları yağıştan zarar gördü. Bölgede serada muz yetiştiren ve açık alanda patlıcan, biber, domates ve salatalık üreticiler yağıştan olumsuz etkilendi.

ZABITA ARAÇ PLAKALARINI SERGİLEYİP, SAHİBİNİ ARADI

Cadde ve sokaklara dolan sudan dolayı yolda geçmekte zorluk çeken bazı sürücülerin araç plakaları kayboldu. Düşen plakaları bulanlar, apartmanların bahçe duvarına astı. Zabıta ekipleri de müdürlük binasında topladığı plakaların sahipleri tarafından alınması yönünde çağrıda bulundu.

MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

İlçedeki yağışlar sokak hayvanlarının yaşamını da olumsuz etkiledi. Belek Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesine dolan sudan korunmak isteyen sokak kedisi, balkon altındaki boşlukta mahsur kaldı. Kedinin sesini duyanların ihbarı üzerine apartmana itfaiye ekibi geldi. Ekipler, yaklaşık yarım metre yüksekliğinde su dolan bahçede balkon altında sığınan kediyi telefon ışığı kullanarak buldu. Kurtarılan kedi, kuru alana bırakıldıktan sonra uzaklaştı.

Apartman sakini Emre Pekkan, "Mahallemizde yaşayan sokak kedisini elimizden geldiği kadar besliyoruz. Binanın önünden geçerken sesini duydum. İtfaiyeye haber verdim ve onlar da gelip kurtardı" dedi.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HASAR TESPİDİ YAPACAK

Serik İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerinin yağışın sürmesi nedeniyle hasar tespit çalışmasına yarın başlayacağı öğrenildi. Serik Belediyesi ekipleri dün yağış nedeniyle 230 ihbara yönelik su basan yerlerin tahliyesi ile kurtarma çalışması yaptı. Belediye tarafından evinin su basması mağdur olan 6 kişinin geçici barınma ihtiyacını karşıladı.

Kaynak: DHA

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