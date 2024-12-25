Antalya'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları - Son Dakika
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Antalya'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları

Antalya\'da Sağanak Yağış ve Su Baskınları

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bölgede su baskınlarına ve taşkınlara yol açtı. Belediye ekipleri gece boyunca çalışarak tıkanan rögarları temizledi ve suyun tahliyesini sağladı.

25.12.2024 14:23  Güncelleme: 14:28
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Antalya'da sağanak; şimşekler gökyüzünü aydınlattı (2)

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha kadar sürdü. Meteoroloji verilerine göre kent merkezine metrekareye 124 kilogram yağış düşerken, bazı bölgelerde su baskınları ve taşkınlar yaşandı. İş yerlerini su basarken, belediye ekipleri gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Rögarların tıkanması nedeniyle caddeler suyla kaplandı, dereler taştı ve birçok iş yerinin zemin katı su altında kaldı. Araçların sürücüleri, göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Bölge halkı da ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı.

Alanya Belediyesi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Tıkanan rögarlar temizlenip, suyun tahliyesi sağlandı. Çalışmaların ardından ana arterlerde trafik yeniden normale döndü. Sağanağın bölgede etkisini sürdüreceği belirtilirken, halk sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

EN FAZLA YAĞIŞ KUMLUCA'DA

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son 24 saatte Türkiye genelinde en fazla yağış alan bölge Antalya'nın Kumluca ilçesi Akdağ Kovucak mevkisi oldu. Kumluca'da metrekareye 173,3 kilogram yağış düştüğü belirlendi. Kumluca'yı 158,6 kilogram ile Muğla'nın Menteşe ilçesi takip ederken, Alanya 124 kilogram ile üçüncü sırada yer aldı.

KORKUTELİ'NİN YÜKSEKLERİNE KAR YAĞDI

Korkuteli ilçesinin yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Varsak Yaylası, Ulucak, Yeleme, Taşkesiği, Karabayır ve Küçükköy yayla bölgelerinde kar yağışının etkili olduğu noktalarda iş makineleriyle yol açma çalışmaları yapıldı.

Haber-Kamera: Alkın BİRİCİK-Adem DURMAZ/ALANYA-KORKUTELİ (Antalya),

Kaynak: DHA

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