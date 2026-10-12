Antalya'da son 3 ayda botoks sonrası toksin zehirlenmesiyle 16 kişi tedaviye alındı - Son Dakika
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Antalya'da son 3 ayda botoks sonrası toksin zehirlenmesiyle 16 kişi tedaviye alındı

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Antalya\'da son 3 ayda botoks sonrası toksin zehirlenmesiyle 16 kişi tedaviye alındı
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Antalya'da son 3 ayda kozmetik amaçlı botoks sonrası toksin zehirlenmesi yaşayan 16 kişi, AÜ Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastalardan bazıları solunum cihazına bağlanırken 3'ü yoğun bakımda izlendi; son 1 haftada 7 hasta adli vaka bildirildi.

ANTALYA'da son 3 ayda kozmetik amacıyla botoks yaptırdıktan sonra rahatsızlanan 16 kişi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı. İşlemi doktorun değil, sekreterinin yaptığını öne süren F.F., "İşlemden birkaç gün sonra göz kapağım düştü, gözüm kapandı. Daha sonra yutma güçlüğü yaşamaya başladım" dedi.

Son 3 ayda botoks yaptırdıktan sonra rahatsızlanan çok sayıda kişi, AÜ Hastanesi'ne başvurdu. Konuşmakta, yutkunmakta ve nefes almakta zorlanan, kaslarında ciddi güçsüzlük yaşayan 16 kişi tedaviye alındı. Hastalardan bazıları solunum cihazına bağlanırken, 3'ü ise yoğun bakımda tedavi gördü. Daha hafif şikayetleri bulunan hastalar ise ayakta tedavi edildi. Son 1 haftada nöroloji kliniğine yatırılan 7 hastanın sağlık durumu ise adli vaka olarak bildirildi. Hastaların botoks işleminin nerede ve kimler tarafından yaptırıldığı araştırılacak.

'BOTOKSU DOKTORUN SEKRETERİ YAPTI'

Botoks yaptırdıktan sonra rahatsızlanan ve hastanedeki tedavisi devam eden F.F., "Yaklaşık 20 gün önce bir doktorun kliniğine gittim, botoks yaptırdım. İşlemden birkaç gün sonra göz kapağım düştü, gözüm kapandı. Daha sonra yutma güçlüğü yaşamaya başladım. Bir doktorun kliniğine gittim ama botoks işlemini sekreteri yaptı. Başkalarına tavsiyem, bu işlemi mutlaka uzmanlara yaptırmaları" dedi.

'HASTALAR, AĞIR TABLOLARLA GELDİ'

Son 3 ayda toksin zehirlenmesi ile gelenlerin sayısının yükseldiğini belirten AÜ Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan, "Son 3 ay içinde 16 hastamız olduğunu gördük. 16 hastamızı servise yatırmamız gerekti. Çünkü solunum problemleri, yutma zorlukları, konuşmada zorlanma ve yataktan kalkma, doğrulurken gereken kasları kullanamayacak kadar ağır tablolarla geldiler. Bunlar dışında daha hafif klinik olanlar da vardı, onları ayaktan takip ediyoruz. Bizim için yatış ciddi bir endikasyon. Hepsi dermokozmetik uygulamalar sonrası gelişen tablolardı. Ama etken madde farklı olduğunda veya uzman olmayan kişiler tarafından yapıldığında, menşei bilinmeyen ürünler kullanıldığında bu toksin maalesef kana karışıyor. O zaman hastalarda toksin zehirlenmesi meydana geliyor" diye konuştu.

RUHSAT VE UYGUN KOŞULA DİKKAT

Botoks uygulamasında tüm koşulların uygun şartlarda olması gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Sözel, "Uygulamayı yapmadan önce, 'Bu merkez ruhsatlı bir sağlık merkezi mi' diye düşünmek gerekiyor. Ayrıca ürünün ruhsatlı veya uygun koşullarda temin edilip edilmediği de takip etmeli" ifadelerini kullandı.

'24 SAAT VE İLK 2 HAFTA DAHA ÖNEMLİ'

Reaksiyon ve zaman diliminin önemine vurgu yapan Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Yusuf Savrun, "Toksin uygulandıktan sonra genellikle 24 saat içinde etkileri görmeye başlıyoruz. İkinci haftada bu etkiler gittikçe artıyor. Fakat ikinci haftadan sonra toksinin oluşturacağı yan etkilerin görülme ihtimali azalıyor. Bu nedenle bizim için ilk 24 saat ve ilk iki hafta daha önemli. Bundan sonra oluşabilecek yan etkiler bizim için çok korkutucu olmuyor" dedi.

'GEREKTİĞİNDE HASTAYI SOLUNUM CİHAZINA BAĞLIYORUZ'

Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal ise "Hastalarımız sıklıkla yutma güçlüğü, ses kısıklığı, bazen nefes darlığı, her iki göz kapağında düşme ve kas güçsüzlüğü şikayetleriyle başvuruyor. Çift görme şikayeti de olabiliyor. Bu hastaların büyük bölümü kozmetik amaçlı botoks uygulamalarının ardından başvuruyor. Öncelikle hastanın hayati tehlikesi olup olmadığını değerlendiriyoruz. Aynı zamanda şikayetlerin nedenini belirlemeye çalışıyoruz. Eğer hastanın solunumu ciddi şekilde etkilenmişse nefes almasını sağlamak için gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Gerektiğinde hastayı solunum cihazına bağlıyoruz" dedi.

NÖROLOJİK HASTALIKLARDA İSE UZMAN HEKİMLER YAPIYOR

Nörolojik alanda yapılan botoksun kozmetik uygulamalardan ayrıldığını ifade eden AÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Barçın, "Botulinum toksin yani botoks uygulamasını uzun yıllardır nörolojik alanda, istemsiz kasılmalarda ya da yüzdeki ve göz kapağındaki kasılmalarda kullanabiliyoruz. Kozmetik kullanımında özellikle dozu çok önemli. 'Kozmetik yaptırmayın' ya da 'kozmetik uygulamaları yapmayalım' demiyoruz ama işi bilen, konuya hakim uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini söylüyoruz. Nörolojik hastalıklarda uzman ellerde botulinum toksin uygulaması yaptıran hastaların bu olaylardan korkup tedaviye ara vermelerinden de endişe ediyoruz. İki durum da birbirinden farklı" diye konuştu.

TÜM HEKİMLERE BOTOKS YETKİSİ

Diğer yandan, 7 Ocak 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, daha önce dermatoloji ve plastik cerrahi uzmanları ile medikal estetik sertifikası bulunan hekimlerin yapabildiği estetik uygulamalar, kısa süreli sertifikasyonla tüm hekimlere açıldı. Uzmanlar ise botoksun ve dolgu uygulamalarının tıbbi işlemler olduğuna dikkati çekerek, yetkin uzmanlık dalındaki hekimler tarafından, ruhsatlı sağlık kuruluşlarında yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA
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