Antalya'da YKS İlk Oturumu Gerçekleşti - Son Dakika
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Antalya'da YKS İlk Oturumu Gerçekleşti

21.06.2025 13:10
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YKS'nin ilk oturumu sırasında bazı öğrenciler trafikten dolayı geç kalırken, bir aday içeri alınmadı.

ANTALYA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Sınava girecek öğrencilerin kimisini polis ekipleri motosikletle yetiştirdi, bir aday aksesuarlarını çıkarmaya çalışırken saatin geçmesi nedeniyle sınava alınmadı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve milyonlarca öğrencinin girdiği YKS'nin ilk oturumu, saat 10.15'te başladı. Sınav salonlarına saat 10.00 itibarıyla öğrencilerin girişine müsaade edilmedi. Kentte binlerce öğrenci, sınava girmek için Akdeniz Üniversitesi'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Üniversite içerisinde ve çevresinde oluşan yoğun trafik nedeniyle kimi öğrenciler sınava yetişmekte zorlandı. Sınav için üniversite kapısına gelen ancak trafik nedeniyle sınava gireceği fakülteye yetişmekte zorlanan Kıraç Ercan'a, motosikletli trafik polisi yardımcı oldu. Öğrenciyi motosikletine alan ve kaskını veren polis memuru, öğrenciyi gideceği fakülteye kadar götürdü. Fakülte önünde motosikletten inen Ercan, polis memuruna "Sen olmasan yetişemezdim" diyerek teşekkür etti. Polis ise Kıraç Ercan'a başarılar dileyerek görev yerine döndü.

AİLELERİ KAPIDA BEKLEDİ

Sınavın gerçekleştirileceği fakültelerin önünde de büyük heyecan vardı. Çocuklarını sınava getiren aileler fakülte önlerinde oturarak beklerken, adaylar kontrollerden geçtikten sonra sınav salonlarına alındı. Bu sırada görevliler, sınav saati yaklaştıkça kalan zamanı bağırarak adaylara duyurmaya çalıştı.

EMANETLERİ AİLELER BIRAKTI

Bu sırada kapının kapanış saatine 2 dakika kalan sınav salonuna gelen adaylar, giriş sırasında büyük panik yaşadı. Kimileri eşyalarını emanete bırakmak isterken, bu sırada kapıda bekleyen, sınava giren adayların aileleri ise zaman kaybetmemeleri için eşyaları alarak emanete kendileri bıraktı.

AKSESUARLARINI ÇIKARMAYA YARDIM ETTİLER

Fakülte önünde sınava 10 dakika kala kapıya gelen bir aday ise kulağındaki piercing ve küpe gibi aksesuarlar nedeniyle içeriye alınmadı. Aday, dışarıda bir süre aksesuarlarını çıkartmak için uğraştı. Bu sırada kapıda bekleyen aileler, adaya yardımcı olmaya çalıştı. 'Son 1 dakika' uyarısıyla birlikte aday içeride aksesuarlarını çıkartmak istedi. Görevliler, aday ve yardımcı olmak isteyen kadını içeriye almadı. Aday kapı önünde aksesuarlarını çıkarmaya çalışırken kapı kapandı.

İÇERİ ALINMAYINCA AĞLAYARAK UZAKLAŞTI

Aday içeri alınmayınca ağlayarak kapı girişinden uzaklaşırken, adaya yardımcı olanlar, "1 sene emek veriyor çocuklar. Bu kadar yapmayın yazık ya" diyerek kapının kapanmasına tepki gösterdi. Kapının kapanmasının ardından sınava girmek için kapıya gelen bir aday da içeri alınmadı. Kapı arkasındaki polise girmek istediğini söyleyen aday, olumsuz yanıt alınca kapı önünden uzaklaştı.

'İÇERİDE DE YARDIMCI OLABİLİRLERDİ'

Adayın aksesuarlarını çıkarmasına yardımcı olmaya çalışan Merve Mavi, "Çok heyecanlıyız, duyguluyuz umarım emeklerimiz boşa çıkmaz. İnşallah hayırlısıyla Rabbim güzel bir şekilde puanlamasını nasip eyler bize. Aslında sınav belgesinde de yazıyordu demek ki stres yapmış. Ama içeride de yardımcı olabilirlerdi. Valla çok üzüldük, hepimiz çok üzüldük. Yazık oldu, bütün emekleri boşa gitti" dedi.

'BÜTÜN ÇOCUKLARA BAŞARILAR DİLİYORUM'

Kapı önünde sınava giren çocuğunu bekleyen Adalet Kurt, "Abisi ablası buradan mezun oldu, biz onun da başka şehre gitmesini istemiyoruz. Burada sınava girmesi için bizim için çok büyük mutluluk oldu. Bütün çocuklara başarılar diliyorum" diye konuştu. Kapı önünde bekleyen Orhan Kurt ise sınava giren tüm adaylara başarılar diledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da YKS İlk Oturumu Gerçekleşti - Son Dakika

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