Antalya'daki 6 Milyar Dolarlık Arazi Mirası Davasında Üst Mahkeme Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'daki 6 Milyar Dolarlık Arazi Mirası Davasında Üst Mahkeme Kararı

Antalya\'daki 6 Milyar Dolarlık Arazi Mirası Davasında Üst Mahkeme Kararı

Antalya'da 6 milyar doları aşan değere sahip 4 bin dönüm arazinin mirasçılığına ilişkin üst mahkeme, sahte evrakla mirasçı listesine eklenen isimlerin çıkarılmasına yönelik talebi reddeden alt mahkeme kararını bozdu. Yeni rapor ve incelemelerle, gerçek mirasçıların belirlenmesi için süreç devam ediyor.

31.01.2025 09:51  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ANTALYA kent merkezinde değeri 6 milyar doları aşan 4 bin dönüme yakın arazinin 3'te 1 hisse sahibi Arap Süleyman'ın kızları olduğu belirlenen Havva ve Ayşe'nin mirasçılarının, mirasçı listesinin yeniden belirlenmesine yönelik talebinin reddedilmesine ilişkin karar, üst mahkemece bozuldu.

Antalya 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, kentin en değerli parkları, kamu binaları, 5 yıldızlı otelleri, spor tesisleri ve 10 bin civarında konutun bulunduğu Meltem ve Bahçelievler mahalleleri ile Konyaaltı Beach Park'ı kapsayan yaklaşık 4 bin dönüm araziyle ilgili Arap Süleyman (Hacı Süleyman), Hacıbekirzade Hacı Mehmet Ağa ve Hazine olmak üzere, 1992 yılında eşit ana hissedar mirasçı olduğuna karar verdi. Antalya Kadastro Mahkemesi de bu karara yönelik arazi tespiti yaptı.

SAHTE MİRASÇILAR OLUŞTURULMUŞ

2011 yılında, bugünkü değeri 6 milyar doların üzerinde olduğu belirtilen arazilerin 3 hissedarından Arap Süleyman'ın mirasçılarından; sahte evrakla listeden çıkartılan Balbeyli Havva ile Ayşe isimli kızları olduğu ortaya çıktı. Arap Süleyman'ın kızı Ayşe'nin mirasçılarının araştırmaları neticesinde, bu koldan gelenlerin mirasçı listesinde olmadığı, ayrıca Havva isimli kızı yerine evrakta sahtecilik yapılarak başka bir Havva'nın gösterildiği ve sahte mirasçılar oluşturulduğu belirlendi. Tarafların avukatları, Balbeyli Havva ile Ayşe yönünden Antalya 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nce 1992'de alınan kararın yenilenmesine yönelik Antalya Kadastro Mahkemesi'ne başvurdu. Antalya Kadastro Mahkemesi, bu talebi reddetti.

RET KARARI İSTİNAFTA BOZULDU

Davacıların avukatları, Antalya Kadastro Mahkemesi'nin ret kararını istinafa taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8'inci Hukuk Dairesi, Antalya Kadastro Mahkemesi'nin kararını bozdu. Yeni mirasçılık belgesine dayanarak yargılamanın iadesi isteğinde bulunulduğunu belirten avukatlar, şu değerlendirmede bulundu: "Kararın taraf vekillerince istinaf edilmesi üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8'inci Hukuk Dairesi, istinaf başvurularının kabulüne ve ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir. Mevcut durumda veraset ilamının iptali sonucuna göre Kadastro Mahkemesince yargılamanın iadesine gidilerek yeni hüküm kurulması ve mevcut tapu kayıtlarında maliklerin ve malik hisse oranlarının değişmesi söz konusu olacaktır."

RAPOR SONRASI MİRASÇI OLMADIĞI ANLAŞILDI

Diğer yandan kendisinin mirasçı olduğunu ileri süren Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde görevli Hüsnü Yiğit, 2011 yılında Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nde veraset ilamı davası açtı. Mahkemenin talebi üzerine bilirkişi uzmanlarınca rapor hazırlandı. Osmanlıca bütün şeriye sicilleri ve bugüne kadar çıkan tüm veraset ilamları incelenerek hazırlanan raporda, Arap Süleyman'ın mirasçıları olarak ilk eşinden kızı Ayşe, ikinci eşinden oğulları Mehmet Ali, Osman, Hacı Necip ile kızları Zeliha ve Havva gösterildi. Raporda, bu 6 ismin soyları da belirtildi. Bilirkişi raporunda Hüsnü Yiğit'in üst soyunun mirasçı olmadığı anlaşıldı.

BU DAVA DA İSTİNAFA GİTTİ

Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nde devam eden veraset ilamı dava sürecinde, bilirkişi raporunun tebliğ masraflarını yatırması için davayı açan Hüsnü Yiğit'e süre verildi. Bilirkişi raporunda sahte mirasçı olduğu belirtilen Yiğit, bu gideri yatırmadığı için dava reddedildi. Diğer müdahil vekillerinin ve davalıların yargılama gideri yatırma talepleri de mahkemece dikkate alınmadı. Ayşe kolundan mirasçı olan müdahil davacılar, kararı istinafa taşıdı. Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararına ilişkin istinaf süreci devam ediyor.

BÜTÜN İNŞAAT PROJELERİ DURABİLİR

Ayşe kolu mirasçılarının avukatları ayrıca şu değerlendirmede bulundu: "Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin veraset ilamı davasının sonucuna göre, veraset ilamının tekrar düzenlenmesi ve Arap Süleyman'ın Ayşe isimli kızının verasete dahil edilmesi halinde, mevcut tapu kayıtlarının değişerek, tapu kayıtlarında hissedar görünen Arap Süleyman mirasçılarının hisse oranının azalması ve dolayısıyla devam eden tüm kamulaştırma davalarının, bütün inşaat projelerinin durması söz konusu olacaktır."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mahkeme, Antalya, Ekonomi, Güncel, Emlak, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki 6 Milyar Dolarlık Arazi Mirası Davasında Üst Mahkeme Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:59 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nin önünde toplanan kalabalığa seslendi İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanan kalabalığa seslendi
11:30 İmamoğlu’nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi’nin önünde ortalık karıştı İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
11:27 Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ’da yakalandı Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ'da yakalandı
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
17:36 Kanserle mücadele eden Tanyeli’den kötü haber: Karantinadayım Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber: Karantinadayım
17:34 Milan Skriniar resmen Fenerbahçe’de Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de
17:20 Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor
16:57 Hakim Ziyech’in yeni adresi resmen belli oldu Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu
16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
16:47 Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı
16:30 Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu İşte bebeğinin ismi Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi
16:21 Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu
15:47 Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 12:27:55. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'daki 6 Milyar Dolarlık Arazi Mirası Davasında Üst Mahkeme Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.