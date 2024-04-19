(ANTALYA) Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, baharı coşkuyla karşıladı. Çeşitli türlerden yeni yavruların dünyaya geldiği Doğal Yaşam Parkı'na 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda girişler ücretsiz olacak.
Antalya Doğal Yaşam Parkı, doğanın ve hayvanların korunması adına önemli bir merkez olmaya devam ediyor. Doğal yaşam alanlarında özgürce dolaşan 1400'den fazla hayvanı barındıran park, 127 farklı türe ev sahipliği yapıyor. Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Doğal Yaşam Parkı'nda bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte doğumlar başladı. Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Dr. Aygül Arsun, yeni doğumlarla parkın neşesinin ve coşkusunun arttığını belirtti.
YAVRU BEREKETİ
Özellikle çocukların ilgisini çeken kuyruklu lemurlardan üç yeni yavrunun doğduğunu belirten Arsun, "Yavrular bir aylık oldular ve anne sırtında zamanlarını geçiriyorlar. Bazıları ağaçlara tırmanarak kendilerini deniyorlar, bir çocuk gibi oynuyorlar" dedi.
Ayrıca, parkta diğer türlerden de yavruların olduğunu belirten Arsun, "Ceylanlarımız da yavrulama başladı. Dağ keçileri, geyikler, koyunlar ve kuzular hepsi yavruladı. Rakunlarımızın da yeni yavruları var. İlkbaharın sonlarına doğru doğacak yavrularımız var. Baharla birlikte üreme patlaması yaşıyoruz" diye konuştu.
TÜM ÇOCUKLAR DAVETLİ
Arsun, özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesine denk gelen bu güzel haberle ziyaretçilere bir de müjde verdi. Girişlerin 23 Nisan'da ücretsiz olacağını belirten Arsun, tüm çocukları ve ailelerini parkı ziyaret etmeye davet etti.
Son Dakika › Güncel › Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Bahar Coşkusu - Son Dakika
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Balıkesir Şubesi, Dünya Amatör Telsizcilik Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı. Uluslararası Amatör Radyo Birliği'nin kuruluş günü olan 18 Nisan, dünya genelinde amatör telsizcilik kuruluşları tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Amatör telsizciliğin iletişim gücünü bireylere veren önemli bir hobi olduğunu belirten TRAC Balıkesir Şubesi Dernek Başkan Yardımcısı Soner Targut, önümüzdeki yıl Amatör Telsizcilerin 100. yılını kutlayacaklarını ve daha kapsamlı etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.
Samsun'da husumetli olduğu 3 kişiyi silahla yaralayan hırsızlık hükümlüsü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, adli makamların işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda B.G. isimli şüpheli yakalandı ve üzerinde 4 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası seçilen muhtarlarla değerlendirme toplantısı yaptı. Palancıoğlu, Melikgazi için hizmet ve yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.
Karabük'teki MARZİNC fabrikasında çalışan DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'na üye işçiler, 2023-2025 dönemi toplu sözleşmendeki haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, işçilere destek vererek, toplu iş sözleşmesindeki eksikliklerin giderilmesini istedi.
Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında, Olympiakos kalecisi Kostas Tzolakis, Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci'nin penaltılarını kurtardı. Tzolakis'in penaltı atışları öncesinde su şişesindeki kağıda bakarak hareket ettiği görüntülendi. Olympiakos, penaltı atışları sonrası Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Yahyalı'daki 41 mahalle muhtarı, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Esat Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Esat Öztürk, ziyaret sırasında mahalle muhtarlarına teşekkür ederek, mahallelerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde yaklaşacaklarını belirtti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasında yıllık 1 milyar dolarlık ticaret hedefinin belirlendiğini açıkladı. Bolat, tarım, sanayi, tekstil-giyim, ilaç gibi sektörlerde önemli fırsatlar bulunduğunu ve geçen yıl 350 milyon dolar olan ticaret hacminin hedefe ulaşabileceğini belirtti.
Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlarla bir araya gelerek vatandaşların huzur ve refahını sağlamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti. Arıbaş, muhtarlardan narkotik ve güvenlikle ilgili her konuyu 112'ye bildirmelerini ve NARKOALAN uygulamalarını izlemelerini beklediklerini ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından düzenlenen Savunma Muhabirliği eğitimi, Milli Savunma Bakanlığı'nda başladı. Eğitim, savunma alanındaki faaliyetlerin kamuoyuna aktarılması ve bilgi alışverişinin etkinliğinin artırılması amacıyla düzenlenmektedir.
Sizin düşünceleriniz neler ?