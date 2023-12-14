Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2022 Basın Ödülleri Sahiplerini Buldu

Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) "2022 Yılı Antalya Basın Ödülleri", törenle sahiplerine verildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) toplantı salonundaki törende yaptığı konuşmada, gazetecilerin gün geçtikçe zorlaşan koşullarda özverili çalışmalarla toplumun nabzını tuttuğunu ve sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi.

Gazetecilere kente katkıları dolayısıyla teşekkür eden Böcek, "Bu ödül töreninde sadece bireysel başarılar değil gazeteciliğin genel kalitesini yükselten ve toplumsal etki yaratan çalışmalar da ödüllendirmektedir. Gazetecilik, elbette sadece ödüllerle ölçülebilen bir meslek değildir. Her bir haber, yazı ve fotoğraf, toplumun bilinçlenmesine, dünya görüşünün zenginleşmesine önemli katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, ödül alan veya alamayan, gazeteciliği yalnızca bir meslek değil bir yaşam biçimi olarak gören tüm basın emekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir de Filistin'de hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.

Gazeteciliğin zor bir meslek olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Bu, savaşta da görüldü. 80'in üzerinde arkadaşımız maalesef orada İsrail'in bombardımanına, saldırılarına muhatap oldu, birçoğu hayatını kaybetti. Gerçekten görevi sadece toplumu, dünyayı bilgilendirmek olan gazetecilerin, görevi bu olan arkadaşlarımızın katledilmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş da gazeteciliğin merkezinde insanın bulunduğunu ve önemli bir meslek grubu olduğunu dile getirdi.

Cemiyet olarak gazetecilerin sorunlarını çözmek için canla başla çalıştıklarını belirten Taş, "Antalya'daki, illerdeki gazeteler demokrasinin temel taşlarıdır. Bir ülkenin refahıdır, huzurudur. Gelişmişlik düzeyini gösterir. Lütfen kentteki tüm medya kuruluşlarına sahip çıkın. Bugün ödül alan kıymetli meslektaşlarımı kutluyorum." dedi.

Anadolu Ajansına 4 ödül

Törende Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünün kıdemli muhabiri Hatice Özdemir Tosun'un "Antalya'da bereketli topraklarda 12 ay boyunca üretiyor" başlıklı haberi ekonomi dalında, muhabir Ayşe Yıldız'ın " Ukrayna'dan tahliye edilen yetimler Antalya'da güvende hissediyor" haberi yazılı basın röportaj dalında ödül aldı.

Foto muhabiri Orhan Çiçek'in "Bir Damla Hayat" karesi yılın basın fotoğrafı dalında, AA kameramanı Oktay Özden de Ali Orhan Televizyon Ödülü haber dalında "Ukraynalı yüzücü Türkiye'ye sığındı" haberiyle ödüle layık görüldü.

Ödül alanlar

Yazılı basın haber dalı kategorisinde Hürriyet Akdeniz'den Salim Uzun, araştırma-inceleme dalında Demirören Haber Ajansından (DHA) Semih Ersözler, köşe yazısı dalında Antalya Körfez Gazetesinden Engin Korkmaz, spor haberi dalında İhlas Haber Ajansından (İHA) İsa Akar ödül aldı.

Ali Orhan Televizyon Ödülü program kategorisinde Lider Haber TV'den Ahmet Demir, en iyi görüntü dalında TRT'den Erdinç Kızılgedik ve Kadir Kurucan, güncel haber fotoğrafı dalında İHA'dan Ertuğrul Gün, spor haberi fotoğrafı dalında AGC üyesi Zülkif Yıldırım, kültür sanat haberi fotoğrafı dalında İHA'dan Suat Metin ödüle layık görüldü.

Yılın radyo ödülü kategorisinde TRT Antalya Radyosundan Serkan Ersöz'e, sayfa tasarımı kategorisinde Akdeniz Gerçek Gazetesinden İslam Çelik'e, genç iletişimci ödülü Şerif Ali Duman'a, jüri özel ödülü Akdeniz Gerçek Gazetesinden Nizamettin Özmen'e, jüri teşvik ödülü Kemer Gözcü Gazetesinden Maksut Temizel'e, jüri mansiyon ödülü Hürriyet Akdeniz'den Ceren Deniz'e, Nuri Dağtekin Özel Ödülü Mevlüt Yeni'ye verildi, AGC kurum özel ödülü de Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ANSİAD) oldu.