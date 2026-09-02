Antalya’da sürdürülebilirlik alanında uygulamalı model: Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının önemli noktalarından Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, çevreye duyarlı altyapısı, yenilikçi uygulamaları ve her yaş grubuna yönelik eğitim modeliyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Merkez, çevre bilincinin yalnızca teorik bilgilerle değil, deneyim ve uygulamalar yoluyla geliştirilmesini amaçlıyor.

Çevre bilincini artırmak amacıyla yaptığı çalışmalarla yerel, ulusal ve uluslararası 32 çevre ödülünün sahibi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'yle de ön plana çıkmayı sürdürüyor. Merkez, çevreye duyarlı altyapısı ve bütüncül eğitim yaklaşımıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Tüm atıkların "sıfır atık" prensibi doğrultusunda yönetildiği merkezde, güneş panellerinin yanı sıra gri su ve yağmur suyu geri kazanım sistemleri kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında hizmete giren İnovasyon Merkezi aracılığıyla çevre konusunda farkındalık oluştururken aynı zamanda çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarının sürdürülebilirlik konusunda bilgi ve deneyim kazanmasını hedefliyor.

ÇEVRE BİLİNCİNİ DENEYİMLEYEREK ÖĞRENİYORLAR

İnovasyon Merkezi'nde, teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı çevre eğitimlerine de yer veriliyor. Film ve belgesel gösterimleri, söyleşiler, yaratıcı drama çalışmaları ve geri dönüşüm atölyelerinin gerçekleştirildiği çok amaçlı salon, farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 7-14 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanan sanal gerçeklik odasında ise çevre temalı VR oyunlarıyla eğitimin daha interaktif hale getirilmesi amaçlanıyor. Oyunlar aracılığıyla deniz kaplumbağaları, istilacı türler, kuşlar, doğa ve yaban hayatı gibi konularda çocukların farkındalık kazanması sağlanıyor.

Merkezde ayrıca atık plastiklerin yeniden değerlendirilmesine yönelik ileri dönüşüm atölyesi, hidroponik dikey tarım uygulamalarının öğretildiği topraksız tarım atölyesi ve hava koşullarına göre kullanılabilen açık atölye bulunuyor.

KÜBİK ODA'DA İNTERAKTİF ÖĞRENME İMKANI

Merkezin eğitim altyapısını geliştiren çalışmalardan biri olan "Kübik Oda Projesi" de iklim değişikliği konusunda interaktif bir öğrenme alanı oluşturuyor. İklim değişikliği temalı infografik ve video içerikleriyle desteklenen alan sayesinde ziyaretçilerin, küresel çevre sorunlarını daha anlaşılır ve etkileşimli bir biçimde deneyimlemesi amaçlanıyor.

Haziran 2022'de hizmete giren Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, bugüne kadar binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Merkez, Erasmus ve Avrupa Birliği projeleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla uluslararası ziyaretçilere de ev sahipliği yaparak Antalya'nın çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki deneyimlerinin paylaşılmasına katkı sağlıyor. Merkez içerisinde ayrıca çevre alanında gerçekleştirilen çalışmaların sergilendiği ve gönüllü sanatçıların eserlerine yer verilen kalıcı bir sergi alanı da bulunuyor. Merkez, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan ziyaretçiye açık yapısıyla çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılmasını hedefliyor.

HER YAŞTAN ANTALYALIYA AÇIK

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre eğitimini yenilikçi uygulamalarla buluşturan Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'yle; doğaya duyarlı, sürdürülebilir bir kent yaşamının oluşmasına katkı sağlamayı ve çevre bilincini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Program takvimine ulaşmak isteyen vatandaşlar, belediyenin sosyal medya hesaplarından aylık atölye programlarını görüntüleyebilir. Atölye programlarına katılmak isteyen vatandaşlarsa 0242 242 17 33 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek.