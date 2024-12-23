Antalya Yılbaşı Süslemeleriyle Işıldıyor

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(ANTALYA)- Antalya yeni yıla hazır. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde cadde ve meydanları yılbaşı ağaçları ve ışıklandırmalarla süsledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği bölgeleri yeni yıl süslemeleriyle canlandırdı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı, Karaalioğlu Parkı, Saat Kulesi, Cam Piramit, Atatürk Kültür Merkezi ve bulvarlarda ışıklandırma çalışması yaptı. Yapılan süsleme ve ışıklandırmalar görsel şölen oluşturuyor. Süslemeleri görenler anı ölümsüzleştirmek için süsleme ve ışıklandırmaların önünde bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi başta Kemer ve Demre gibi turistlerin yoğun olduğu ilçelerde de ışıklandırma yaptı. Kaş Patara, Kaş Cumhuriyet Meydanı, Demre Noel Baba Meydanı, Manavgat Türkbeleni, Kemer Liman Caddesi, Finike Cumhuriyet Meydanı da Büyükşehir Belediyesi tarafından ışıklandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Cam Piramit'te 29 Aralık'a sürecek "Yılbaşı Festivali"yle birlikte şehir ışıklarla süslenince kenti yeni yıl heyecanı sardı. Vatandaşlar, "ışıklandırmaların şehre çok yakıştığını" belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.