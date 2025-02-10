Arnavutköy Belediyesi'nden Yeni Evleneceklere Destek Paketi - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi'nden Yeni Evleneceklere Destek Paketi

Arnavutköy Belediyesi\'nden Yeni Evleneceklere Destek Paketi

Arnavutköy Belediyesi, yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL nakit destek, ücretsiz nikah hizmeti ve aile danışmanlık hizmetleri sunacağını açıkladı. Çiftlerin bu destekten yararlanabilmesi için Aile Eğitim Programı'na katılması gerekecek.

10.02.2025 09:21  Güncelleme: 09:22
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ARNAVUTKÖY Belediyesi, yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL nakit destek, ücretsiz nikah hizmeti ve aile danışmanlık hizmeti sunacağını duyurdu. Çiftler, bu destekten faydalanmak için Aile Eğitim Programı'na katılım sağlayacak.

Arnavutköy Belediyesi yeni evlenecek çiftlere yönelik bir destek paketi sunduğunu duyurdu. 'Mutlu Aile, Mutlu Yuva' projesi kapsamında hayata geçirilen destek programı ile çiftlerin evlilik süreçlerini daha sağlam temeller üzerine inşa etmeleri hedefleniyor.

CANDAROĞLU: GÜÇLÜ AİLE YAPISI, GÜÇLÜ TOPLUMUN TEMELİDİR

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, güçlü aile yapısının güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Gençlerimizin mutlu ve sağlam temeller üzerine kurulu yuvalar kurmasını desteklemek amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Aile, toplumu ayakta tutan en önemli değerlerden biridir. Sağlıklı ve huzurlu ailelerin oluşması, geleceğimizi daha güvenli hale getirecektir. Bu kapsamda sunduğumuz Aile Desteği ile genç çiftlerimize ekonomik ve manevi anlamda katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz."

YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE DESTEK

Üniversite öğrencilerine burs ve ulaşım desteği sağlayan Arnavutköy Belediyesi, yeni evlenecek çiftleri destekleyerek onların ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında başvuru yapan ve belirlenen şartları taşıyan çiftlere 30 bin TL nakit Aile Desteği sağlanacak. Bu destek, çiftlerin evlilik sürecinde maddi anlamda daha rahat bir başlangıç yapmalarını amaçlıyor.

ÜCRETSİZ NİKAH VE AİLE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Belediye tarafından aile yapısını güçlendirmek ve bilinçli evlilikleri teşvik etmek amacıyla, ücretsiz nikah hizmeti de sunulacak. Çiftler, nikah işlemleri sırasında herhangi bir ücret ödemeden dünya evine girebilecekler. Bunun yanı sıra, evlilik öncesinde ve sonrasında destekleyici bir yapı oluşturmak adına aile danışmanlık hizmetleri de sağlanacak. Çiftlere, aile içi iletişim, sağlıklı ilişkiler ve evlilikte karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili rehberlik hizmeti sunulacak.

AİLE EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM ŞARTI

Aile desteğinden faydalanmak isteyen çiftler, belediye tarafından düzenlenen Aile Eğitim Programı'na katılacak. Bu program kapsamında çiftlere, evlilikte karşılıklı anlayış, sağlıklı iletişim, finansal yönetim, çocuk eğitimi gibi konularda eğitimler verilecek. Eğitimleri tamamlayan çiftler, 30 bin TL'lik nakit destekten yararlanabilecek.

Arnavutköy Belediyesi'nin sunduğu bu destekle ilçede yeni evlenecek çiftlerin hem ekonomik hem de sosyal anlamda daha güçlü bir başlangıç yapmaları amaçlanıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Arnavutköy Belediyesi'nden Yeni Evleneceklere Destek Paketi - Son Dakika

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