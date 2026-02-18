Arnavutköy'de Eşinin Gözleri Önünde Bıçaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arnavutköy'de Eşinin Gözleri Önünde Bıçaklandı

Arnavutköy\'de Eşinin Gözleri Önünde Bıçaklandı
18.02.2026 05:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıyasettin Ş., eşi Filiz Ş.'yi çocuklarının önünde bıçaklayarak öldürdü, sonra polise teslim oldu.

ARNAVUTKÖY'de, Kıyasettin Ş. henüz iki gün önce taşındıkları evde tartıştığı eşi Filiz Ş.'yi(32) çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Kıyasettin Ş., kısa süre sonra polise teslim oldu. Şüphelinin olaydan sonra sokakta uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İslambey Mahallesi Sokullu Mehmet Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Kıyasettin Ş. ile eşi Filiz Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşları 12'den küçük olan 3 çocuğun da evde bulunduğu sırada Kıyasettin Ş., eşini defalarca bıçakladı.

Çocuklarının gözleri önünde ağır yaralanan Filiz Ş. için komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Kıyasettin Ş.'nin olayın ardından binadan çıkarak uzaklaştığı, kısa süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

'ÇOCUK BALKONDAN YARDIM İSTEDİ'

Mahalle sakinleri, gece saatlerinde daireden önce tartışma ardından barışma sesleri duyduklarını, daha sonra çocuklardan birinin balkona çıkarak yardım çığlığı attığını söyledi. Mahalle sakini Necati Aydın, "Karısını öldürmüş, polise teslim olmuş. Buraya taşınalı iki gün olmuş. Sorununun ne olduğunu bilmiyorum. Üç çocuğu gördüm, polisler alıp götürdü" dedi.

Mahalle sakini Mehmet Aydın ise, "Balkona çıkmıştım, çocukların bir feryadını duydum. Ondan sonra koştum geldim. Geldiğimde aşağıdaydı, soğukkanlı bir şekilde buradan ayrıldı. Ben onun bu olayı yaptığını bilmiyordum yani. Eve girdiğimde kadın kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Daha sonra ev sahibini arayarak, 'Ağabey ben böyle bir olay yaptım, polis merkezine teslim olmaya gidiyorum' demiş" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Polis ekipleri evde bulunan üç çocuğu koruma altına alarak polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri dairede detaylı çalışma yaptı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Filiz Ş.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan Kıyasettin Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ŞÜPHELİ KAMERADA

Öte yandan eşini öldüren Kıyasettin Ş.'nin olayın ardından evden çıktığı ve sokakta uzaklaşmadan hemen önce soğukkanlı bir şekilde yürüdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de Eşinin Gözleri Önünde Bıçaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı

00:24
Fahrettin Koca’nın paylaşımı Meloni’nin hoşuna gitmeyecek
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek
23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
20:46
Erzurum’da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
20:00
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 06:00:23. #7.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Eşinin Gözleri Önünde Bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.