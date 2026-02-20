Arnavutköy'de Kayıp Babanın Cesedi Bulundu - Son Dakika
Arnavutköy'de Kayıp Babanın Cesedi Bulundu

Arnavutköy\'de Kayıp Babanın Cesedi Bulundu
20.02.2026 14:17
Kızı tarafından kayıp başvurusu yapılan Ahmet Şahin'in cesedi ormanda bulundu, M.Ş. suçunu itiraf etti.

İstanbul Arnavutköy'de kızı tarafından kayıp başvurusu yapılan kişinin ormanlık alanda cesedi bulunurken gözaltına alınan şüpheli M.Ş. suçunu itiraf etti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 26 Ocak'ta B.Ş'nin, babası Ahmet Şahin'e (49) iki gündür ulaşamadığı yönündeki kayıp başvurusu üzerine çalışma yaptı.

B.Ş'nin bilgisine başvuran ekipler, kargoculuk yapan Ahmet Şahin'in 24 Ocak'ta işe gidiyorum diye evden çıktığını, daha sonra kayıp şahsın cep telefonundan "mikrofon bozuldu" gibi çeşitli bahanelerle mesaj yoluyla iletişim kurulduğunu belirledi.

Ahmet Şahin'in, 25 Ocak'ta cep telefonundan eşine gönderilen "ev alacağım, tapu harcı nedeniyle 150 bin liraya ihtiyacım var, parayı (kayıp şahsın baldızının eşi) M.Ş'ye teslim edin" yazıldığı, paranın da Fatih'te M.Ş'ye teslim edildiği anlaşıldı.

Yine Ahmet Şahin'in cep telefonundan 26 Ocak'ta eşine "Yunanistan'a gidip geleceğim, telefonum bozuldu, arama yapamıyorum" şeklinde mesaj atıldığı belirlendi.

Bunun üzerine "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınan M.Ş. 29 Ocak'ta sevk edildiği makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mezarlık bölgesinde ikisi girip, tek döndü

Soruşturmayı derinleştiren Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, M.Ş'nin bahse konu tarihlerde nerelerde bulunduğuna yönelik çalışma yaptı.

Güvenlik kameraları görüntülerinden Ahmet Şahin'e ait aracın 24 Ocak'ta Arnavutköy istikametinde ilerlediğini tespit eden ekipler, Şahin ile M.Ş'nin aynı araçla 09.04'te bölgeye giriş yaptığı, 4 saat 46 dakika sonra M.Ş'nin tek başına döndüğünü belirledi.

Bölgedeki tüm kameraları inceleyen ekiplerce, kayıp şahıs ile M.Ş'nin bir süre dolaştıktan sonra Yeniköy Mezarlığı'na kadar ilerlediklerinin anlaşılması üzerine çevrede geniş çaplı arama yapıldı.

Çalışmalar kapsamında dün, Yeniköy Mezarlığı'nın karşısındaki ormanlık alanda tanınmayacak halde bir kişiye ait ceset bulundu. Üzerinden kimlik, cüzdan ve cep telefonu bulunmayan ceset, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Ahmet Şahin'in oğlu A.Ş. ile yapılan DNA karşılaştırılmasının ardından cesedin Ahmet Şahin'e ait olduğu anlaşıldı. Ayrıca adli tıptaki incelemelerde cesedin kafa, gövde ve omuz gibi ölümcül noktalarında ateşli silah girişi olduğu belirlendi.

Maktulün üzerinde bulduğu kredi kartıyla altın almış

M.Ş'ye yönelik teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelinin olaydan sonra Tekirdağ istikametine ilerlediğini, Silivri'de bir akaryakıt istasyonunun arkasında maktulün cep telefonunu taşla ezerek kırdığını ortaya çıkardı.

Ardından şüphelinin, Bahçelievler Yenibosna'daki bir kuyumcudan maktulün üzerinden elde ettiği A.Ş'ye (maktulün oğlu) ait kredi kartıyla aldığı 242 bin liralık altını da Zeytinburnu'ndaki farklı bir kuyumcudan bozdurarak nakde çevirdiği anlaşıldı.

Ekiplerce, maktule ait araç da şüpheli M.Ş'nin evine yakın Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde terk edilmiş vaziyette buldu.

Üsküdar'daki Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü yerleşkesinde detaylı incelemeden geçirilen aracın temizlendiği, bazı noktalarda ise M.Ş'nin parmak izinin olduğu tespit edildi.

Şüpheli, parkta annesiyle buluştuğu sırada yakalandı

Şüphelinin ikametgahı ve çevresinde fiziki takip amaçlı bekleyen ekipler, binadan çıkan hal ve hareketlerinden şüphelendikleri bir kadını takibe aldı. Şüphelinin annesi olduğu öğrenilen kadın, alışveriş yaptıktan sonra Beştelsiz Mahallesi'ndeki Öğretmenler Parkı'ndaki bir banka oturdu. Bu sırada annesinin yanına gelen şüpheli M.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları reddederek, olayla alakasının olmadığını belirten zanlı, daha sonra suçunu itiraf etti.

Şüpheli ifadesinde maktul Ahmet Şahin'in "sanal kumar" oynayarak borca girdiğini, kendisinden yüklü miktarda borç aldığını, bu sürede kendisinin de iş arkadaşlarına borçlanarak işten çıkarıldığını söyledi.

M.Ş. "Borcunu ödeyecekti, tartışma sırasında küfür etti, silah çekti ben de elindeki silahı aldım, yuvarlandık olay da bu şekilde gelişti." beyanında bulundu.

Şüpheli ile maktul arasında banka kayıtlarında para alışverişi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin yakalanma anı kamerada

Öte yandan şüphelinin maktule ait cep telefonunu kırdığı, altın alıp-sattığı ve yakalandığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin akaryakıt istasyonunun arka bahçesinde maktule ait cep telefonunu yerden aldığı taşla kırması, maktule ait panelvan tipi aracı, hastanenin bahçesine bırakması, farklı ilçelerdeki kuyumculardan altın alıp bozdurması ile parkta annesinin yanına oturduğu sırada polis ekiplerince yakalanması yer aldı.

Kaynak: AA

