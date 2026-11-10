Atatürk, 88. yılında Dolmabahçe’de binlerce kişinin katıldığı törenle anıldı

Haber: Berfin BAYSAN/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle anıldı. Yağmura rağmen binlerce vatandaş saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu, duygusal anlar yaşandı. ANKA'ya konuşan vatandaşlar, Atatürk'ü andı, bir vatandaş, "Gençlere güveniyorum. Atatürk'ün izinden ayrılmadan mirasına sahip çıkacağız. Nutuk'u okuyacak, onun emanetini yaşatacağız. Büyük insanlara matem olmaz, onların izinden gidilir." dedi. Fenerbahçe Vapuru Dolmabahçe önlerinde saygı duruşuna katıldı, Beşiktaş Dolmabahçe'de, Galatasaray Klübü ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde anma töreni düzenledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da çeşitli anma programları düzenlendi. Beşiktaş Belediyesi tarafından Akaretler'deki Atatürkevi Müzesi önünden Dolmabahçe Sarayı'na gerçekleştirilen Ata'ya Saygı Yürüyüşü'ne çok sayıda vatandaş katıldı. Yağmura rağmen yoğun katılımın olduğu yürüyüşte Atatürk'ün konuşmaları dinletilirken sevdiği türküler de çalındı. Kent genelinde düzenlenen törenlerde vatandaşlar saat 09.05'te saygı duruşunda bulunarak Atatürk'ü andı.

DOLMABAHÇE'DE SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU

İstanbul'daki 10 Kasım anmalarının önemli adreslerinden biri olan Dolmabahçe Sarayı, sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce vatandaşı ağırladı. Yağışlı havaya rağmen saraya gelen vatandaşlar, saat 09.05'te gerçekleştirilen saygı duruşuna katıldı.

Atatürk'ün yaşamını yitirdiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki Atatürk Odası da gün boyunca ziyaretçilerin akınına uğradı. Vatandaşlar, Atatürk'ü anmak ve saygılarını sunmak amacıyla odaya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler saatlerce sürdü.

AKARETLER'DEN DOLMABAHÇE'YE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ

Beşiktaş Belediyesi tarafından Akaretler'de bulunan Atatürkevi Müzesi önünden Dolmabahçe Sarayı'na düzenlenen yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş boyunca Atatürk'ün konuşmaları dinletildi, sevdiği türküler çalındı.

Yürüyüşe katılan Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, etkinliğin anlamlı bir güzergahta gerçekleştirildiğini belirtti. Ömer Rasim Şişman, "Bugün yüzlerce, binlerce komşumuzla Ataya Saygı Yürüyüşü'nü gerçekleştirdik. Çok anlamlı bir güzergahta yürüdük. Bir annenin evinden bir milletin dinmeyen özlemine, Dolmabahçe'ye yürüdük. Tabii Atatürk'ün annesinin yaşadığı, kendisinin çokça vakit geçirdiği, güzel hatıralar biriktirdiği, Milli Mücadele'nin planlarını yaptığı Akaretler'deki evden, 88 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe'ye yürüdük. Açıkçası ağaçlı yolda attığımız her adımda Cumhuriyet'in kuruluş değerlerinden, kuruluş felsefesinden asla vazgeçmeyeceğimize ve her ne koşulda olursak olalım Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe kararlılıkla yürümeye devam edeceğimize de söz verdik. Ben bir kez daha Atamızı saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum" dedi.

İSTANBUL GENELİNDE ANMA PROGRAMLARI DÜZENLENDİ

10 Kasım kapsamında İstanbul'un farklı noktalarında da anma etkinlikleri gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen program çerçevesinde Bezmialem Valide Sultan Camii'nde öğle vakti mevlit ve dua programı yapıldı.

Taksim Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlenirken, Cemal Reşit Rey Konser Salonu fuaye alanında Atatürk resimlerinden oluşan bir sergi açıldı. Aynı salonda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı da gerçekleştirildi.

Kent genelinde denizde ve karada düzenlenen anma etkinliklerinde vatandaşlar saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu, Dolmabahçe önlerinde anma dalışı gerçekleştirildi.

VATANDAŞLAR ATATÜRK'E DUYDUKLARI ÖZLEMİ ANLATTI

Dolmabahçe Sarayı'na farklı şehirlerden gelen vatandaşlar, Atatürk'e duydukları sevgi, saygı ve özlemi dile getirdi.

Hasan Hüseyin Yılmaz, "Atamızın ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe'deyiz şu anda. Niğde'den geliyorum ben. Niğde'de, Niğdeliyim ben. Onun için Dolmabahçe'deyim, ziyaret edeyim şöyle. Daha ilk kez görüyorum. Onun için 76. Atamızdır bize. İleriyi gösterdi. Yurdumuzu kurtardı. Ordumuzu kurtardı. Ona minnettarız. Saygı duyarız. Her zaman severiz. Atamızın izindeyiz. İzinde yürümeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Hafsa Yeriç, "Bizim için canını vermiş, sağlığını. Sağlığında, sağlıksızlığında, hastalığında bizim için feda etmiş biri için biz sabah buradayız. Üzgünüz tabii ki, yani hepimiz burada. Bunun için buradayız" şeklinde konuştu. "Bunu şu an anlatmak bence mümkün değil. Bir iki kelimeyle, bir iki cümleyle. Çünkü gerçekten bizim için her şey. Yani bu ülke şu an bu haldeyse, buraya kadar gelebildiyse onun sayesinde. Şu an konuşacak çok da konuşacak bu durumda değilim" ifadelerini kullandı.

Ayça Özdemir, "Çok çok duyguluyuz yani, onun için buradayız. Sadece bir güne ya da milli günlere sığdırmak gerçekten mümkün değil. Hiç sığdırmamalıyız. Her gün geçtikçe çok daha fazla eksikliğini hissediyoruz. Çok özlüyoruz. Millet olarak borçluyuz. Her sene çocuklarımızı getirip onlara da bunu anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

"BİR MİLLETİN VAR OLUŞUNU SAĞLADI"

Nermin Kısa, "Ben aşırı duygu yoğunluğu yaşadım. Yani biraz önce de böyle oldu. Sadece şunu biliyorum: Gençlere inanıyorum. Gençlere güveniyorum. Atatürk'ün izinden hiçbir zaman ayrılmadan devam edeceğiz. Büyük insanlara matem olmaz, onların izinden gidilir. Onun izinden gitmeye çalışacağız. Bıraktığı bütün mirasa sahip çıkacağız. Nutuk'u okuyacağız, muhakkak okuyacağız. Yaptığı şeyler bizim için gerçekten çok değerli. Bir milletin var oluşunu sağladı. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Sonsuza kadar sevgisi içimizde var olacak" diye konuştu.

Yeşim Çelik, "Çok büyük bir insanı kaybettik. İnşallah yani doğru yolu bulur Türkiye. Onun izinde gider gençlerimiz de" şeklinde konuştu.

"Atamın yasını tutuyorum" diyen Ali Çınar, "Bugün çok üzgünüz. Yani Atamızı kaybettik bugün. Ne diyeyim ki yani? Ne mutlu ki Türk'üm, yani Cumhuriyet'i kurdu. Bir gün geliyor, torunları geliyor buraya. İnsan duygulanıyor. Çok üzgünüm. Hiç unutulmaz. Yaşıyor. Buramızda yaşıyor Atatürk. Bugün ben şu an niyetliyim. Bugün 10 Kasım. Oruçluyum. Atamın yasını tutuyorum" ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Ali Sinan Çetin ise, "Ankara'dan geldik özel olarak buraya. Atatürk'ümüzü çok seviyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Anlatılmaz. Anlatılamaz. Onun gibileri bir daha hiç gelmedi. Gelemezdi." dedi.

GÜL, ERSAY VE ASLAN BUKET BIRAKTI

Ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ile Atatürk'ün Odası'nda çiçek buketi bıraktı.

SPOR KLÜPLERİNDEN ANMA

Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılan Fenerbahçe Vapuru da, Kadıköy'deki Eminönü/Karaköy Şehir Hatları İskelesi'nden hareket ederek Dolmabahçe Sarayı'na doğru yol aldı. Anmaya klüp yöneticileri, sporcular, spor okulları temsilcileri, çalışanlar katıldı. Beşiktaş'ın anma töreni, saat 09.05'te tüm Tüpraş Stadyumu'nun önünde gerçekleştirilen saygı duruşuyla başladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve diğer yöneticiler Dolmabahçe Sarayı Anma Salonu'na Ata'nın sevdiği çiçekleri bıraktı. Galatasaray Spor Kulübü de Atatürk'ü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle andı.