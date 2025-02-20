Atatürk Köşkü Beyaza Büründü, Trabzonlular Horon Oynayarak Karşıladı - Son Dakika
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Atatürk Köşkü Beyaza Büründü, Trabzonlular Horon Oynayarak Karşıladı

Atatürk Köşkü Beyaza Büründü, Trabzonlular Horon Oynayarak Karşıladı

Trabzon'un tarihi Atatürk Köşkü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Ziyaretçiler, kemençe eşliğinde horon oynayarak kar yağışını kutladı. Kar yağışı birçok mahalle yolunu kapattı, ancak köşkün çevresi fotoğraf çekmek isteyenlerin ilgi odağı oldu.

20.02.2025 15:01  Güncelleme: 15:09
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TRABZON'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü, kar yağışının ardından beyaza büründü, ortaya güzel görüntüler çıktı. Vatandaşlar, kar yağışını horon oynayarak karşıladı.

Trabzon'da etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Akçaabat'ta 29, Araklı'da 20, Arsin'de 11, Beşikdüzü'nde 19, Çarşıbaşı'nda 9, Çaykara'da 21, Dernekpazarı'nda 14, Düzköy'de 12, Hayrat'ta 19, Köprübaşı'nda 10, Maçka'da 66, Of'ta 33, Ortahisar'da 11, Sürmene'de 12, Şalpazarı'nda 26, Tonya'da 21, Vakfıkebir'de 17 ve Yomra'da 23 olmak üzere 373 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, kentin önemli tarihi ve turistik mekanlarından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp, vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü de beyaza büründü. Çevresi beyaz örtüyle kaplanan köşk, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Karla kaplanan Atatürk Köşkü'nü ziyaret eden vatandaşlar, yağışı kemençe müziği eşliğinde horon oynayarak karşıladı. Kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken, Atatürk Köşkü'nde ziyaretçiler, beyaz örtüyle kaplı tarihi yapı ve çevresindeki doğayı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi. Köşk ve çevresinde kar güzelliği de dron kamerasıyla görüntülendi.

ISINMAK İÇİN HORON OYNADIK'

Hüsna Selin Tokgöz, ısınmak için horon oynadıklarını belirterek, "Gerçekten çok güzel. Uzun zamandır Trabzon'a kar yağmıyordu. Atmosfer çok güzel. Çok mutluyuz burada olmaktan. Hava çok soğuk, ısınmak için horon oynadık" diye konuştu.

'KAR YAĞIŞINI DEĞERLENDİRMEK İSTEDİK'

Sude Balcı, kar yağışını değerlendirmek istediklerini ifade ederek, "Fotoğraf ve video çekildik. Horon oynadık. Aşağıya doğru yürüyüp, güzel havanı tadını çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

'BURASI ÇOK GÜZEL'

İlayda Yazıcı ise kar yağışı eşliğinde yürüyüş yapacaklarını ifade ederek, "Burası çok güzel, buraya ilk geldiğimizde yine kar vardı. Atatürk Köşkü'ne yürüyerek çıkmıştık. Şimdi otobüsle gelerek buradaki kar yağışını değerlendirdik. Horon kursuna başlamıştık, onu da burada değerlendirmiş olduk" dedi.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN- Nurullah CABRİ/TRABZON,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Atatürk Köşkü Beyaza Büründü, Trabzonlular Horon Oynayarak Karşıladı - Son Dakika

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