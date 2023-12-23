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Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı - Son Dakika
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Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı

Ünlü şarkıcı Atilla Taş, dün gece eşiyle gittiği barda alkolün dozunu kaçırınca mekanda olay çıkardı. Olay yerine gelen polise mukavemet gösteren Taş, gözaltına alındı. Şarkıcı, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanırken eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23.12.2023 - 15:33,  Güncelleme: 15:45
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Şarkıcı Atilla Taş ve eşi, Beşiktaş'ta eğlendikleri barda iddiaya göre aşırı alkollü şekilde içeridekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş, işletmecilerle kavga etti. Olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdiği öne sürülen Taş ve eşi gözaltına alındı.

POLİSE KÜFREDEREK FİZİKİ TEMASTA BULUNDU

Beşiktaş Köyiçi'nde bir barda bugün gece saatlerinde eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş iddiaya göre aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık verdi. Bunun üzerine dışarı çıkarılan Taş, bu kez işletmeciler ile kavga etmeye başladı. Bağırma ve çığlık sesi duyulması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince eğlence mekanına gidildi. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alındı. Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet", "darp" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi

Sanatçı Atilla Taş, barda olay çıkardığı gerekçesiyle tutuklandı

ATİLLA TAŞ KİMDİR?

Atilla Taş 4 Şubat 1975 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu memleketinde tamamladıktan sonra lise eğitimini İstanbul Davutpaşa'da tamamladı. İstanbul'da Erol Köse ile tanışarak müzik sektörüne giren Taş, ilk albümü olan 'Kırmızılım'ı piyasaya sürdü. Bu albümdeki "Hamçökelek" şarkısı, onun ünlenmesini sağladı. 2010'ların başında Kanal 7'de "Taş Devri" isimli programı sundu.

Sanatçı Atilla Taş, barda olay çıkardığı gerekçesiyle tutuklandı

DAHA ÖNCE DE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

31 Ağustos'ta, FETÖ'nün 'medya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla Gemlik, Bursa'da göz altına alındı ve 3 Eylül'de "örgüt hiyerarşisine dahil olmaksızın örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla İstanbul'da tutuklandı. Cezaevindeyken Meltem Güler ile evlenen şarkıcı, 14 ay boyunca tutuklu kaldıktan sonra 25 Ekim 2017'de tahliye oldu.

Sanatçı Atilla Taş tutuklandı
Sanatçı Atilla Taş tutuklandı
Sanatçı Atilla Taş tutuklandı
Sanatçı Atilla Taş tutuklandı
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • Beşiktaş 1903: Muhalefet olunca hemen tutuklama. Geçen haftalar da İsraili eleştiren biri polisle tokat attı tutuklama yok Yanıtla 8 13
  • Şenol Mirza: Yarın çıkar gündem olmali Yanıtla 14 14
  • Ahmet yilmaz: ATÎLLA TAS ADAMDIR Yanıtla 27 90
  • Beşiktaş 1903: Eski tüfek sizde dön gel bitsin bu hasret hocam diyenleri ovuyorsunuz 3 11
  • Eski Tüfek.: Suçu ve suçluyu övüyorsun ,bence kendi adamlığını sorgula önce. 32 8

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