Avrupa'da Müslümanlar bayram namazında camilere akın etti
Avrupa'da Müslümanlar bayram namazında camilere akın etti

20.03.2026 11:52
Avrupa ülkeleri Almanya, Avusturya, Hollanda ve İsveç'te Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde bayram namazı kılındı.

Berlin'de DİTİB'e bağlı Şehitlik Camisi'nde kılınan namaza, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da katıldı.

Büyükelçi Turan, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

Müslümanların yoğun yaşadığı Köln'de, DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ne sığmayan cemaat, namazlarını dışarıda tahsis edilen alanda kıldı.

DİTİB Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı bizlere irademize hakim olmayı, zararlı alışkanlıkları terk edebilme gücümüzü ve nefsimizi kötülüklerden korumayı öğreten eşsiz bir mektepti. Asıl marifet, bu okuldan mezun olduktan sonra öğrendiklerimizi bir ömre yayabilmektir. Ramazan boyunca okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, artırdığımız ibadetleri, fakir fukaraya uzattığımız yardım ellerini ve iftar sofralarında pekiştirdiğimiz aile bağlarımızı yılın diğer aylarına da taşımalıyız. Dinimiz bizden ibadetlerini sadece bir aya sığdıran dönemsel bir dindarlık değil, 'Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine kulluk et' şuuruyla, ömrün tamamına yayılan bir istikamet beklemektedir."

Avusturya

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Viyana'daki Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi'nde kılınan bayram namazına Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Viyana Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Özdemir, ATİB Genel Başkanı Aziz Altınel'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılımın olduğu namaz öncesinde Viyana Merkez Camisi İmamı Abdüssamed Kilit, bayramın ruhu ve yardımlaşmanın önemi üzerine vaaz verdi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Dönmez de bayram namazı öncesi yaptığı konuşmada, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Cemaati, bayram sevincini Avusturyalı komşularıyla kutlamaya davet eden Büyükelçi Dönmez, Ramazan Bayramı'nda kırgın ve küskünlerin bir araya gelerek barışmasının da çok değerli olduğunu dile getirdi.

Bayram namazının kılınmasının ardından cemaat, Büyükelçi Dönmez, Özdemir ve Altınel ile bayramlaştı.

Hollanda

Hollanda'da sabahın erken saatlerinde camilere akın eden Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Schiedam kentindeki yüzlerce Müslüman, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Güney Hollanda Bölgesi'ne (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezi'nde bayram namazını kılmak için bir araya geldi.

Cami imamı Yasir Altıok, namaz sonrasında okuduğu hutbede, bayramların, gönüllerin yumuşadığı, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve muhabbetin tazelendiği müstesna günler olduğunu söyledi.

Altıok, "Bayramlar, sılayırahmin yapıldığı, akrabalık bağlarının yeniden pekiştirildiği zaman dilimleridir. Öyleyse bu bayramda anne ve babamızı hayattalarsa ziyaret edelim, uzaktalarsa mutlaka arayalım. Onları sevindirelim ve hayır dualarını alalım. Akrabalarımızı ve dostlarımızı ziyaret etmeyi, özellikle ihtiyaç sahibi ve hasta kardeşlerimize yardım etmeyi unutmayalım." diye konuştu.

Küs ve dargın olanların, bayram vesilesiyle barıştırılması için çağrı yapan Altıok, "Kalplerini kırdığımız kişilerden muhabbetle özür dileyerek aramızı düzeltelim ve Rabbimizin emrine uyalım. Uyalım ki rabbimizin rahmetine mazhar olalım ve ailemiz, çocuklarımız, akrabalarımız ve mümin kardeşlerimizle beraber huzur dolu bir bayram yaşayalım." ifadesini kullandı.

Altıok, "Bir yandan bayram sabahının sevincini yaşarken diğer yandan dünyanın farklı yerlerinde, bilhassa Gazze'de, sıkıntı ve açlık sebebiyle bayramın neşesinden uzak kalan kardeşlerimiz var. Bu mübarek günde onların acısını yüreğimizde hissederek dua etmeyi ve elimizden gelen yardımları ulaştırmayı ihmal etmeyelim." dedi.

Bayram namazı için saf tutan Müslümanlar, daha sonra bayramlaştı.

İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami'de bayram namazını kıldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bayram namazında yoğunluk nedeniyle cemaatin bir kısmı namazlarını caminin dışında eda etti.

Namaz öncesinde vaaz veren Diyanet Vakfı Stockholm Din Hizmetleri Müşaviri Kerim Birinci, toplumsal birliğe ve beraberliğe vurgu yaptı.

İnsanların birbirlerine her konuda yardımcı olmaları gerektiğine işaret eden Birinci, bayram gününde kırgınlıkların ve dargınlıkların son bulması gerektiğini söyledi.

Namazın ardından vatandaşlar camide bayramlaşırken, cami yönetimi tarafından lokum ve bisküvi ikram edildi.

Kaynak: AA

