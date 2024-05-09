Aydın Büyükşehir Belediyesi, Tepecik Mahallesi\'nde Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlar için güvenli ve konforlu yollar oluşturmak hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Belediye, bu kapsamda Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi, Mehmet Ali Tosun Bulvarı'nda sıcak asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, asfalt seriminin yanı sıra cadde genelinde düzenleme çalışmaları da yapıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.