Kayıp 3 çocuk annesinin nehrin 1.5 metre derinliğinde cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi'nde yakınlarının kendisinden haber alamadığı 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Aysel Avcı'dan bir süredir kendisinden haber alamayan yakınları, Sakarya Nehri'nde kadına ait cep telefonu ve ayakkabılarını buldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, genç kadının gidebileceği yerler ve nehir çevresinde çalışma başlattı. Kayıp kadının cep telefonu ve ayakkabısı dışında herhangi bir bulguya rastlanmadı.

NEHRİN 1.5 METRE DERİNLİĞİNDE CESEDİ BULUNDU

Arama çalışmalarında Aysel Avcı'nın, Sakarya Nehri'nin 1,5 metre derinliğinde cansız bedeni bulundu. Avcı'nın cansız bedeni ekipler tarafından sudan çıkarıldıktan sonra ön otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.