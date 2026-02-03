"Aziz İhsan Aktaş Davası", Sanık Savunmalarıyla Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Aziz İhsan Aktaş Davası", Sanık Savunmalarıyla Sürüyor

03.02.2026 16:31  Güncelleme: 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'de görülen Aziz İhsan Aktaş davasında, "tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği haksız kazancı idare ettiği" öne sürülen bacanağı Burak Kangal savunma yaptı. Kangal, "Evlenmeden önce de dünyada gezmediğim yer kalmamıştı. Benim geçmişim belli, 7 tane gayrimenkulüm var. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak ile alakası yok. Bunlar nasıl suçla bağdaştırıldı?" dedi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'de görülen Aziz İhsan Aktaş davasında, "tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği haksız kazancı idare ettiği" öne sürülen bacanağı Burak Kangal savunma yaptı. Kangal, "Evlenmeden önce de dünyada gezmediğim yer kalmamıştı. Benim geçmişim belli, 7 tane gayrimenkulüm var. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak ile alakası yok. Bunlar nasıl suçla bağdaştırıldı?" dedi.

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü"nün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla, 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının ikinci haftası sürüyor.

Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası" olarak bilinen ve aralarında 5'i tutuklu 7 CHP'li belediye başkanının bulunduğu 200 sanıklı dava, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda görülüyor.

Duruşmada, bazı sanıklar ve avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya verilen öğle arasının ardından sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

"MASAK, aylık 240 bin TL olan gelirimi yıllık olarak yazmış"

Duruşmada, "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla yargılanan ve "tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği haksız kazancı idare ettiği" öne sürülen Akpolat'ın eşinin eniştesi Burak Kangal'ın savunması alındı.

Kangal, Rıza Akpolat ile 2019'dan beri tanıştığını, bir buçuk yıldır da bacanak olduklarını söyledi. 8 aydır tutuklulu bulunduğunu, iddianamede bahsi geçen evi almak için mali düzeyinin yetersiz olduğunun söylendiğini aktaran Kangal, "Eşim ile benim birikimlerimiz var, ailemizden kalan birikimlerimiz var, döviz olarak biriktirmiştik. Araştırmalar yaptık, kendimize ev baktık. Baldızımın evi Acarkent'te, onların da yönlendirmesiyle o bölgede bir ev baktık. En sonunda Acarkent'ten bir ev almaya karar verdik" dedi.

Kangal, evi satın alırken eşine 689 bin avro verdiğini, eşinin bozdurmasının ardından bankada buluştuklarını, işlemlerin ardından tapu dairesine geçtiklerini anlattı.

"İlk Rolex'imi 2005'te aldım"

MASAK raporunda, şirkete yüzde 5 ortak olduğunun yazıldığını, ancak kendisinin yüzde 39 ortaklığı bulunduğunu söyleyen Kangal, şu savunmayı yaptı:

"MASAK 2019 yılına kadar benim bütün hesap giriş çıkışlarımı çıkarmış. Geçmişimde 50 milyon TL gelir olması normaldir. MASAK da bunu kabul etmiş ancak yalnızca Rıza Akpolat sonrası hesap hareketlerimiz sıkıntılı olarak değerlendirilmiş. Bu evi almış olmamdaki anormalliği anlamış değilim. Akpolat ile tanıştıktan sonra zenginleştiğimiz, hayatımızın değiştiği söyleniyor. İddianamede yazdığı için söylüyorum, ben ilk Rolex saatimi 2005 yılında aldım. Benim evlenmeden önce de dünyada gezmediğim yer kalmamıştı. Benim geçmişim belli, 7 tane gayrimenkulüm var. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak ile alakası yok. Bunlar nasıl suçla bağdaştırıldı. Bu sebeple gözaltına alındım. Sabahın köründe ailemizin yanından alındık. Eşim, ev için verdiğim parayı bozdurduğu için gözaltına alındı. Öyle bir fırsatım olsaydı da keşke ben bozdursaydım."

Sabahın köründe ailemizin yanından alındık. 7 kişilik koğuşta 60 kişi yaşıyoruz. Kötü bir ortam ama beni etkileyen bu değil. Beni en çok üzen, ailemle ilgili çok psikolojik baskı yapılması. Cezaevindeyken bir ay sonra benim evime tekrar baskın yapıldı. Evde bir karım ve bir kızım var 6 yaşında. Karım gözaltına alınıyor. Bir anne 6 yaşındaki kızının yanından alınıyor. Sebebi de benim 689 bin euro'yı bozdurması için vermem… Öyle bir fırsatım olsaydı da keşke ben bozdursaydım. O zaman 6 yaşındaki kızının yanından gözaltına alınmazdı."

"Hayatımı öncesi ve sonrası diye ayırmışlar. Rıza Akpolat sonrası için de gelirlerim suçtan kaynaklanan olarak kabul edilmiş"

Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmadığını söyleyen Kangal, "Rıza Akpolat benim bacanağım. Hayatımı öncesi ve sonrası diye ayırmışlar. Rıza Akpolat sonrası gelirlerim suçtan kaynaklanan olarak kabul edilmiş. Bu iddiaları asla kabul etmiyorum. Bu 'duydum' lafları yüzünden buradayım. Biri 'duydum' diyor, biz burada kalıyoruz 7-8 aydır" diye konuştu.

"Biz cinayet işlemedik, hırsızlık yapmadık"

Duruşmada daha sonra "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik" iddialarıyla tutuklu yargılanan Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşci'nin savunması alındı. Ateşçi, "Benimle birlikte imzası bulunan arkadaşlarım tutuksuz yargılanıyorken ben neden tutuklu yargılanıyorum? Bu, Anayasanın eşitlik maddesine aykırı bir durum. Onlar da tutuklansın demiyorum ama arkadaşlarımla aynı süreçten yararlanmak istiyorum" dedi.

Savunmasının sonlarına doğru duygulanan Ateşci, "Biz cinayet işlemedik, hırsızlık yapmadık. Eğer bana bu iddiaları sorsalar, bir gün müsaade etmelerini ister, gerekli tüm evraklarla iddialara yanıt verirdim ve aylardır annemin gözyaşlarını görmek zorunda kalmazdım. Hayatımda ilk defa bencilce düşünmediğim bir yer burası. Kendimi hiç düşünmedim" şeklinde konuştu.

"Kızım okula başladı. Bir kere okula götüremedim"

"Özel belgede sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla tutuklu yargılanan Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi de savunmasında, "2 kız çocuğu babası olarak ilerde haklılığımı onlara göstermek açısından bu savunma benim için çok önemli. 6 aydır bu anı bekliyorum. Ben yakalandıktan sonra 7 yaşımdaki kızım okula başladı. Bir kere okula götüremedim. Okuma yazma öğrenmiş. Hiçbirine şahit olamadım. Psikolojilerini düşünerek yurt dışına çıktığımı söyledik. Dolayısıyla görüşe de gelmediler. 6 aydır işlemediğim bir suç sebebiyle burada bulunmaktayım. Bazen beni unutacaklarını düşünüyorum. Görüşe gelen çocukları görünce kötü etkileniyorum" dedi."

Tutşi, kendisini o göreve getiren kişilerin Mustafa Mutlu ve Aziz İhsan Aktaş olduğu iddialarını reddetti, bu konunun somut bir ispatının olmadığını savundu. Mesleki öz geçmişi nedeniyle bu göreve getirildiğini dile getiren Tutşi, "İddiaların, beraber konuşulup söylendiği belli. Benim belediyeye geçişimi onaylayan kişi Ozan İş. Bu iddiaları ona sormak lazım, acaba kim ona telkinde bulunmuş?" diye sordu.

Ferit Tutşi'yi göreve getirdiği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş, savunmasının ardından Tutşi'ye, "Göreve geldiğiniz süre içerisinde Elif LPG'nin hak edişlerinin 6 milyon TL'den 3 milyon TL'ye düştüğünü söylediniz. Bunun sebebi nedir?" diye sordu. Tutşi, "Tüketilen yakıt miktarı azalmıştı. Tüketimi azalttığımız için hak edişlerde azalış olmuştur" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Rıza Akpolat, İhsan Aktaş, Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Aziz İhsan Aktaş Davası', Sanık Savunmalarıyla Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü 20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
Trump’tan Epstein’ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım Trump'tan Epstein'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım
Güney Afrika’da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti Güney Afrika'da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti
Fenerbahçe’ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante’den Fenerbahçe'ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante'den
Kocaelispor’a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız
Alanyaspor’da ayrılık Ogundu’nun yeni adresi Bundesliga Alanyaspor'da ayrılık! Ogundu'nun yeni adresi Bundesliga
Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı
Asensio’dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı Asensio'dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
18:01
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 19:01:57. #7.11#
SON DAKİKA: "Aziz İhsan Aktaş Davası", Sanık Savunmalarıyla Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.