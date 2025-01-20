7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi - Son Dakika
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7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

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Kayseri'de 3 ayrı suç kaydı olan baba, 7 yaşındaki oğlunu tabancayla vurdu. Durumu ağır olduğu öğrenilen çocuk hastaneye kaldırılırken eve baskın düzenleyen özel harekat polisleri kendini eve kilitleyen babayı yaklaşık 3 saattir ikna etmeye çalışıyor.

20.01.2025 14:16  Güncelleme: 14:50
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Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tabancayla yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen baba, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Melikgazi ilçesi Beyaz Şehir Mahallesi Fetih Sokak'taki evinde yaşayan V.K, henüz bilinmeyen nedenle oğlu D.K'yi tabancayla vurarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

ÖZEL HAREKATIN İKNA ÇABASI SÜRÜYOR

Durumunun ağır olduğu öğrenilen D.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen baba V.K, daha sonra kendisini eve kilitledi. Özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, yaklaşık 3 saat boyunca ikna edilemeyen babayı operasyonla gözaltına aldı.

7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
Kaynak: AA

Melikgazi, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, kayseri, Güncel, Polis, Çocuk, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ayhan Yavuz:
    dikkat edin polise zarar gelmesin, evi havaya şeydin 20 3 Yanıtla
  • Hüseyin Balta:
    ya yaşama sen hemi 14 0 Yanıtla
  • Murat Ergin:
    Bakın bir cinayet teşebüsü daha nereye kadar seyredeceksiniz bunun önünü niye almıyorsunuz.niye bu silahları toplamıyorsunuz toplasanız bu kadar insan ölmeyecek.demekki bu cinayetlerin arkasında devlet var. 5 8 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya:
    Silah olmasaydı yapmayacaktı öylemi başka silahlar yokmu hey cahil halkın psikolojisi bozuldu 5 0 Yanıtla
  • C. Mersin:
    7 yaşındaki çocuk sana ne yapmış olabilir ?? 0 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    sıkın kafasına 0 0 Yanıtla
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