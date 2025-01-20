Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tabancayla yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen baba, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
Melikgazi ilçesi Beyaz Şehir Mahallesi Fetih Sokak'taki evinde yaşayan V.K, henüz bilinmeyen nedenle oğlu D.K'yi tabancayla vurarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen D.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen baba V.K, daha sonra kendisini eve kilitledi. Özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, yaklaşık 3 saat boyunca ikna edilemeyen babayı operasyonla gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi - Son Dakika
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