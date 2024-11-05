Bafa Gölü\'nde İnceleme

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MUĞLA'nın Milas ilçesi ile Aydın Söke ilçesi sınırlarındaki Bafa Gölü'nde, kirlilik ve suyun çekilmesiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu heyeti, incelemelerde bulundu. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık, "Doğal güzellikleri, kültür varlıkları ve tarım ürünleriyle Türkiye'nin güzide illeri olan Aydın ve Muğla 'da inceleme yapmak üzere üç günlük bir ziyaret gerçekleştiriyoruz" dedi.

Aydın ve Muğla il sınırları içerisinde yer alan 6 bin 721 hektar yüzey alanına sahip, 25 metre derinliğe kadar ulaşan ve 80 familyaya ait 237 cins, 325 tür bitkiyle flamingo başta olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan Bafa Gölü'nde suda çekilme ve kirlilik meydana geldi. Bölgedeki çekilme nedeniyle bazı balıkçı tekneleri karada kalırken, kirlilikle birlikte pis koku da yayılmaya başladı. Göldeki ekolojik değişimlerin incelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu tarafından bir heyet, Bafa Gölü'ne geldi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık ve beraberindeki heyet, Kapıkırı Mahallesi'nde tekneyle göle açıldı. Bafa Gölü ve çevresinde inceleme yapan heyet, daha sonra ilgili kurum amirlerinin brifingine katılıp konuyla ilgili görüş aldı.

Dilekçelerle ilgili incelemeler için Muğla ve Aydın'da olduklarını belirten Sunay Karamık, "Bugün de komisyonumuza gelen; Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesi'ndeki sorunlardan bahseden bir dilekçe üzerine yerinde inceleme yapmak amacıyla Muğla'da bulunuyoruz. Komisyonumuza gelen söz konusu dilekçede; ışık sineğinin turizm sezonunda bölgeyi hijyen ve sağlık açısından tehdit ettiği, bölgedeki kültür varlıklarının ve bunlardan özellikle Yediler Manastırı kısmının tahrip edildiği, bu tahribata define avcılığı ve kaçak kazılar yapılmasının da büyük etkisinin olduğu, Bafa Gölü civarındaki tarım arazilerinde kullanılan zirai ilaçlar ve büyükbaş hayvan çiftlikleri atıklarının göle bırakıldığı, yaz aylarında pamuk tarımının başlangıcından sonuna kadar set çekilerek göle su verilmediği, bu nedenle gölün doğal dengesinin bozulduğu, turizmin yoğun olduğu ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde gündüzleri tarihi yapılar içerisinde hayvanların otlatılması nedeniyle bu alanlarda yoğun hayvan dışkısı olduğu, bölgedeki zeytinyağı fabrikalarının siyah atık sularının Büyük Menderes Nehri aracılığıyla göle girdiği, Bafa Gölü çevresindeki yerleşim ve tesislerin düzenli bir çöp alanı olmadığından dere yataklarına atılan çöpün yağmur sularıyla yine göle girdiği iddia edilmişti" açıklamalarında bulundu.

Karamık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi konu hakkında Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu, 17 Temmuz 2024 tarihli toplantısında; ilgili bakanlıklardan konu hakkında alınan bilgiler üzerine mevcut durumun yerinde görülerek bölgede inceleme yapılmasının faydalı olacağını değerlendirmiş ve yerinde inceleme yapılmasına karar vermiştik. Bu kapsamda, doğal güzellikleri, kültür varlıkları ve tarım ürünleriyle Türkiye'nin güzide illeri olan Aydın ve Muğla'da inceleme yapmak üzere üç günlük bir ziyaret gerçekleştiriyoruz."

'BAFA'NIN KORUNMASI ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR'

Brifing öncesi konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık ise "İlgili kurumlarımızla bir beyin jimnastiği yaptık. Burası birçok bakanlığın alanını ilgilendiriyor. Yaptıkları çalışmalar ve eylem planları var. Burası turizm anlamında, kültür anlamında ender yerlerden birisidir. Bafa'nın korunması ülkemiz ve Muğla'mız için büyük önem arz ediyor" dedi.

'BAZI NOKTALARDA KİRLİLİK ETKİSİYLE KÖPÜKLENME GÖRÜLMEKTEDİR'

Bafa Gölü'nde meydana gelen kirliliğin giderilmesi konusunda önerilerini belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik de "Ege Bölgesi'nde Latmos Körfezi içerisinde yer alan Bafa Gölü son yıllarda yoğun kuraklık ve kirlilik tehdidi altında yer almaktadır. Özellikle son dönemde batı Akdeniz havzasında Büyük Menderes Nehri etrafında gelişen kuraklık nedeniyle göl olumsuz etkilenmektedir. Göle giren su miktarı azaldıkça göl içerisindeki kirlilik konsantrasyonu artmakta, lokal kirleticilerin etkisiyle göl etrafında yer yer yoğun kokular hissedilmektedir. Ayrıca bazı noktalarda kirlilik etkisiyle köpüklenme görülmektedir. Bu bölge sadece turizm ve doğal güzellikler açısından değil, bu bölgeye gelen göçmen kuşlar ve bölgedeki balıkçılık faaliyetleri açısından da oldukça önemlidir. Bu noktada meclis araştırma komisyonunun bölgede yürüttüğü faaliyetler büyük önem arz ediyor. Teknik anlamda önerebileceğim 2 husus bulunmakta, 1'incisi göle giren su miktarının arttırılması, 2'nci ise göle giren kirliliğin azaltılmasıdır. Burada su tahsisatı ve kirleticilerin zamana bağlı olarak izlenmesi büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

Fırat AKAY/BODRUM,(Muğla),- MUĞLA'nın Milas ilçesi ile Aydın Söke ilçesi sınırlarındaki Bafa Gölü'nde, kirlilik ve suyun çekilmesiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu heyeti, incelemelerde bulundu. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık, "Doğal güzellikleri, kültür varlıkları ve tarım ürünleriyle Türkiye'nin güzide illeri olan Aydın ve Muğla'da inceleme yapmak üzere üç günlük bir ziyaret gerçekleştiriyoruz" dedi.

Aydın ve Muğla il sınırları içerisinde yer alan 6 bin 721 hektar yüzey alanına sahip, 25 metre derinliğe kadar ulaşan ve 80 familyaya ait 237 cins, 325 tür bitkiyle flamingo başta olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan Bafa Gölü'nde suda çekilme ve kirlilik meydana geldi. Bölgedeki çekilme nedeniyle bazı balıkçı tekneleri karada kalırken, kirlilikle birlikte pis koku da yayılmaya başladı. Göldeki ekolojik değişimlerin incelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu tarafından bir heyet, Bafa Gölü'ne geldi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık ve beraberindeki heyet, Kapıkırı Mahallesi'nde tekneyle göle açıldı. Bafa Gölü ve çevresinde inceleme yapan heyet, daha sonra ilgili kurum amirlerinin brifingine katılıp konuyla ilgili görüş aldı.

Dilekçelerle ilgili incelemeler için Muğla ve Aydın'da olduklarını belirten Sunay Karamık, "Bugün de komisyonumuza gelen; Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesi'ndeki sorunlardan bahseden bir dilekçe üzerine yerinde inceleme yapmak amacıyla Muğla'da bulunuyoruz. Komisyonumuza gelen söz konusu dilekçede; ışık sineğinin turizm sezonunda bölgeyi hijyen ve sağlık açısından tehdit ettiği, bölgedeki kültür varlıklarının ve bunlardan özellikle Yediler Manastırı kısmının tahrip edildiği, bu tahribata define avcılığı ve kaçak kazılar yapılmasının da büyük etkisinin olduğu, Bafa Gölü civarındaki tarım arazilerinde kullanılan zirai ilaçlar ve büyükbaş hayvan çiftlikleri atıklarının göle bırakıldığı, yaz aylarında pamuk tarımının başlangıcından sonuna kadar set çekilerek göle su verilmediği, bu nedenle gölün doğal dengesinin bozulduğu, turizmin yoğun olduğu ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde gündüzleri tarihi yapılar içerisinde hayvanların otlatılması nedeniyle bu alanlarda yoğun hayvan dışkısı olduğu, bölgedeki zeytinyağı fabrikalarının siyah atık sularının Büyük Menderes Nehri aracılığıyla göle girdiği, Bafa Gölü çevresindeki yerleşim ve tesislerin düzenli bir çöp alanı olmadığından dere yataklarına atılan çöpün yağmur sularıyla yine göle girdiği iddia edilmişti" açıklamalarında bulundu.

Karamık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi konu hakkında Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu, 17 Temmuz 2024 tarihli toplantısında; ilgili bakanlıklardan konu hakkında alınan bilgiler üzerine mevcut durumun yerinde görülerek bölgede inceleme yapılmasının faydalı olacağını değerlendirmiş ve yerinde inceleme yapılmasına karar vermiştik. Bu kapsamda, doğal güzellikleri, kültür varlıkları ve tarım ürünleriyle Türkiye'nin güzide illeri olan Aydın ve Muğla'da inceleme yapmak üzere üç günlük bir ziyaret gerçekleştiriyoruz."

'BAFA'NIN KORUNMASI ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR'

Brifing öncesi konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık ise "İlgili kurumlarımızla bir beyin jimnastiği yaptık. Burası birçok bakanlığın alanını ilgilendiriyor. Yaptıkları çalışmalar ve eylem planları var. Burası turizm anlamında, kültür anlamında ender yerlerden birisidir. Bafa'nın korunması ülkemiz ve Muğla'mız için büyük önem arz ediyor" dedi.

'BAZI NOKTALARDA KİRLİLİK ETKİSİYLE KÖPÜKLENME GÖRÜLMEKTEDİR'

Bafa Gölü'nde meydana gelen kirliliğin giderilmesi konusunda önerilerini belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik de "Ege Bölgesi'nde Latmos Körfezi içerisinde yer alan Bafa Gölü son yıllarda yoğun kuraklık ve kirlilik tehdidi altında yer almaktadır. Özellikle son dönemde batı Akdeniz havzasında Büyük Menderes Nehri etrafında gelişen kuraklık nedeniyle göl olumsuz etkilenmektedir. Göle giren su miktarı azaldıkça göl içerisindeki kirlilik konsantrasyonu artmakta, lokal kirleticilerin etkisiyle göl etrafında yer yer yoğun kokular hissedilmektedir. Ayrıca bazı noktalarda kirlilik etkisiyle köpüklenme görülmektedir. Bu bölge sadece turizm ve doğal güzellikler açısından değil, bu bölgeye gelen göçmen kuşlar ve bölgedeki balıkçılık faaliyetleri açısından da oldukça önemlidir. Bu noktada meclis araştırma komisyonunun bölgede yürüttüğü faaliyetler büyük önem arz ediyor. Teknik anlamda önerebileceğim 2 husus bulunmakta, 1'incisi göle giren su miktarının arttırılması, 2'nci ise göle giren kirliliğin azaltılmasıdır. Burada su tahsisatı ve kirleticilerin zamana bağlı olarak izlenmesi büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),-